伊朗傳獲俄先進衛星 偵測中東、美軍基地 普亭否認

俄羅斯傳將提供伊朗一枚先進衛星，將可強化德黑蘭對中東與伊拉克的美軍駐點(圖)的監視行動。（路透資料照片）

華盛頓郵報報導，俄羅斯準備向伊朗 提供先進的衛星系統，將大幅提高伊朗的間諜偵測能力。俄國 總統普亭11日否認此事。

報導指出，莫斯科將提供伊朗一枚「老人星5號」(Kanopus-V)衛星，這枚先進衛星擁有高解析度攝影機(high-resolution camera)，可以讓伊朗監視中東地區敵人的設施。

華郵發布這篇報導的時間，正值美國 總統拜登與俄國總統普亭舉行面對面高峰會的前夕。拜登與普亭將於16日在瑞士日內瓦舉行元首峰會。

報導說，俄國提供伊朗這枚衛星，可能會成為拜登與普亭會談時，華府向莫斯科抱怨的事項之一，美國對俄國的不滿還包括，俄國干預美國大選，以及與莫斯科有關的駭客入侵美國機構等。

華郵引述官員指出，這枚衛星將於俄國發射，裡面含有俄製硬體(Russian-made hardware)。不過，即使伊朗有了這枚俄製先進衛星，間諜偵察能力仍遠不及美國衛星，但是伊朗可以讓這枚衛星專門監視特定地點。

報導說，伊朗擁有俄國的這枚衛星後，令人擔憂的是，德黑蘭將與在葉門、伊拉克與黎巴嫩的代理人分享衛星影像；除此之外，伊朗發展飛彈與無人機技術也引人關切。

據報導，俄國衛星技術人員將協助伊朗地面人員，從伊朗北部卡拉吉市(Karaj)附近的一處新地點，遠端搖控這枚衛星。有了這枚俄國衛星，德黑蘭將可對波斯灣、以色列基地與伊拉克的美軍駐點，強化監視行動。

此外，美國參議院軍事委員會10日舉行聽證會，參議員Richard Blumenthal提到兩艘疑似運載武器前往委內瑞拉的伊朗海軍船舶出現於大西洋，出席的國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）對大西洋出現伊朗船舶表示關注，並關注到美國周邊地區武器激增的情况。

Blumenthal稱照片顯示船上有數艘快速攻擊艇，奧斯丁拒絕回應，只稱會在閉門會議提供資料。伊朗表示，今次是該國首次有船舶毋須中途停靠港口直達大西洋。