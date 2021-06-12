我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美53.6%成人 完全接種疫苗

台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

伊朗傳獲俄先進衛星 偵測中東、美軍基地 普亭否認

編譯中心╱綜合11日電
俄羅斯傳將提供伊朗一枚先進衛星，將可強化德黑蘭對中東與伊拉克的美軍駐點(圖)的監視行動。（路透資料照片）
俄羅斯傳將提供伊朗一枚先進衛星，將可強化德黑蘭對中東與伊拉克的美軍駐點(圖)的監視行動。（路透資料照片）

華盛頓郵報報導，俄羅斯準備向伊朗提供先進的衛星系統，將大幅提高伊朗的間諜偵測能力。俄國總統普亭11日否認此事。

報導指出，莫斯科將提供伊朗一枚「老人星5號」(Kanopus-V)衛星，這枚先進衛星擁有高解析度攝影機(high-resolution camera)，可以讓伊朗監視中東地區敵人的設施。

華郵發布這篇報導的時間，正值美國總統拜登與俄國總統普亭舉行面對面高峰會的前夕。拜登與普亭將於16日在瑞士日內瓦舉行元首峰會。

報導說，俄國提供伊朗這枚衛星，可能會成為拜登與普亭會談時，華府向莫斯科抱怨的事項之一，美國對俄國的不滿還包括，俄國干預美國大選，以及與莫斯科有關的駭客入侵美國機構等。

華郵引述官員指出，這枚衛星將於俄國發射，裡面含有俄製硬體(Russian-made hardware)。不過，即使伊朗有了這枚俄製先進衛星，間諜偵察能力仍遠不及美國衛星，但是伊朗可以讓這枚衛星專門監視特定地點。

報導說，伊朗擁有俄國的這枚衛星後，令人擔憂的是，德黑蘭將與在葉門、伊拉克與黎巴嫩的代理人分享衛星影像；除此之外，伊朗發展飛彈與無人機技術也引人關切。

據報導，俄國衛星技術人員將協助伊朗地面人員，從伊朗北部卡拉吉市(Karaj)附近的一處新地點，遠端搖控這枚衛星。有了這枚俄國衛星，德黑蘭將可對波斯灣、以色列基地與伊拉克的美軍駐點，強化監視行動。

此外，美國參議院軍事委員會10日舉行聽證會，參議員Richard Blumenthal提到兩艘疑似運載武器前往委內瑞拉的伊朗海軍船舶出現於大西洋，出席的國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）對大西洋出現伊朗船舶表示關注，並關注到美國周邊地區武器激增的情况。

Blumenthal稱照片顯示船上有數艘快速攻擊艇，奧斯丁拒絕回應，只稱會在閉門會議提供資料。伊朗表示，今次是該國首次有船舶毋須中途停靠港口直達大西洋。

伊朗 俄國 美國

上一則

南韓選出最年輕黨魁 36歲李俊錫明年問鼎總統大位

延伸閱讀

拜登見英女王 車隊晚到5分鐘 疑違反王室禮儀

拜登見英女王 車隊晚到5分鐘 疑違反王室禮儀
移民犯罪被害人辦公室 拜登宣布解散

移民犯罪被害人辦公室 拜登宣布解散
美宣布：梅克爾下月15日訪問白宮會晤拜登

美宣布：梅克爾下月15日訪問白宮會晤拜登
認同黑命關天 英首相贈拜登廢奴主義者肖像照

認同黑命關天 英首相贈拜登廢奴主義者肖像照

熱門新聞

非洲巨鼠馬加瓦。美聯社

柬埔寨地雷殺陣出生入死5年 巨鼠將榮退

2021-06-05 09:07
上萬匈牙利民眾5日在布達佩斯示威，反對總理奧班在該市設立中國復旦大學分校計畫。（美聯社）

反對復旦大學蓋分校 逾萬匈牙利人上街抗議

2021-06-06 13:48
無害的「擁抱」竟成一名印度婆婆刻意傳染病毒給媳婦的途徑。(示意圖／ingimage)

印度確診婆婆「故意抱媳婦」傳染新冠：我死也別想幸福

2021-06-04 21:47
馬克宏離開餐旅學校後在路邊和民眾握手時，遭人突襲打耳光。（取材自推特）

馬克宏下鄉遭狠甩巴掌 2涉案男下場曝光

2021-06-09 02:10
專家稱單靠疫苗是不夠的，人類未來須調整生活方式。美聯社

不能只靠疫苗 世衛特使：人類未來須調整生活方式

2021-06-09 08:37
梅根生下女兒，再次引起矚目。（路透資料照片）

哈梅又破傳統 保密2天才宣布生了 專家：與王室恐更疏離

2021-06-07 10:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？
姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎
美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種

美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種
45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？

45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？
大S婚變7天打破沉默 深夜怒嗆「蔡！屠殺我們！」

大S婚變7天打破沉默 深夜怒嗆「蔡！屠殺我們！」