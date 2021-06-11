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「巴西人來自叢林」阿根廷總統失言致歉

編譯徐榆涵╱綜合10日電
阿根廷總統艾柏托的「巴西人來自叢林」言論，在社群媒體上引發軒然大波。(美聯社)
阿根廷總統艾柏托的「巴西人來自叢林」言論，在社群媒體上引發軒然大波。(美聯社)

阿根廷總統艾柏托（Alberto Fernandez）9日在布宜諾斯艾利斯與來訪的西班牙總理桑切斯 （Pedro Sánchez）舉辦聯合記者會時說，「巴西人來自叢林」，此話一出，在社群媒體上引發軒然大波，他數小時後在推特發文致歉。

英國衛報報導，艾柏托在記者會上說，「墨西哥人來自印地安人，巴西人來自叢林，但是我們阿根廷人來自船隻，他們是來自歐洲的船隻」，艾柏托指的是抵達該國的歐洲移民，他後來為這些言論致歉，並表示他為國家的多樣性感到驕傲。

這些言論在社群媒體上引發病毒式反應，許多人批評這位左翼領導人對種族漠不關心。

艾柏托在推特上說，「我無意以任何方式冒犯任何人，無論誰被冒犯或忽視，我都表示道歉」。

對此，有網友開玩笑稱，右翼總統波索納洛會喜歡回到這位阿根廷左翼領袖的身邊，兩人意見不總是一致。

波索納洛的兒子、國會議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro）批評這些言論是「種族主義」，並針對阿根廷陷入困境的經濟做出回應。阿根廷經濟自2018年以來一直處於衰退之中。他在推特上寫道：「我說正在下沉的船是阿根廷的船」。

英國BBC報導，有評論家指出，艾柏托引述的話並非出自諾貝爾文學獎得主巴斯，而是來自阿根廷歌手內比亞（Litto Nebbia）一首歌的歌詞。艾柏托曾說過自己是內比亞的忠實歌迷。

艾柏托的推文寫道：「20世紀上半葉，有500多萬移民來到我們國家與原住居民一起生活。我們對於國家的多樣性感到驕傲。」

艾柏托並表示，他「無意冒犯任何人」，但對於任何受到冒犯的人，他要「致上歉意」。

社群媒體 推特 英國

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