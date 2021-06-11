定調「極端主義」 俄褫奪納瓦尼派參政權

俄國異議人士納瓦尼雖然已被關入監獄，不過他的支持者組織的團體仍受到打壓。(路透資料照片)

俄羅斯 莫斯科法院稱，檢察官以「極端主義」為由、否定反對派領導人納瓦尼 （Alexei Navalny）支持者創立政治性組織的請求，更連帶褫奪他們9月份參與國會的權力，以免國會裡出現與政府唱反調的聲音，為總統普亭（Vladimir Putin）鎮壓異議人士的新一步。

著名的俄國異議人士納瓦尼雖然已被關入監獄，不過他的支持者仍組織團體，包括反腐敗基金會以及遍布俄羅斯各地的辦事處，莫斯科市法院將這些納瓦尼的組織都視為「極端主義組織」，也就以反對恐怖組織的理由，禁止與這些團體的人物競選公職。

納瓦尼在俄羅斯數十個地區的辦公室已於4月遭到強制關閉，先前檢察官發布禁令，勒令他們暫停活動，理由是等待法院裁決他們是否歸類於極端主義。但受打壓的人士，發誓要繼續以不同的形式持續發聲。

納瓦尼的基金會成立於10年前，主要是針對俄國政府內的貪腐質疑，他們會把自己收集到的證據，以YouTube的形式發布出去，並獲得1.17億次的觀看數，團體先前就曾在頻道爆料黑海沿岸的的豪華別墅，是為普亭所建造的，而克里姆林宮否認此事。另外，納瓦尼與他們支持者還推廣各種投票策略，比方配票、拉抬某位對手等方式，以擊敗統一俄羅斯黨的候選人。

納瓦尼的幾位同伴已宣布，他們會爭取9月的競選，但法院的判決和新法律奪走他們的競選權力，宣判後身為納瓦尼夥伴之一的日丹諾夫（Ivan Zhdanov）表示團隊將堅持繼續揭露腐敗官員，強調「納瓦尼的團隊不會停止活動」。

歐盟今天譴責俄羅斯法院的裁決，指「這代表俄羅斯政府迄今對獨立反對派和反貪腐調查最嚴重的鎮壓行動」，目的是在「9月舉行國會國家院選舉前剷除納瓦尼先生的政治網路影響力。」

美國 國務院表示，俄羅斯的作法「特別令人不安」，並說這是在俄羅斯限制基本權利模式一部分。

莫斯科當局表示，華府迅速譴責俄羅斯將納瓦尼組織貼上極端分子集團的標籤，是因為納瓦尼實際上是為美國做事。