金正恩神隱1個月變瘦了 韓媒：手上名表露端倪

外媒發現，睽違一個月沒露面的金正恩好像瘦了不少，最有力的證據就是他手上戴的價值約1.2萬美元瑞士IWC萬國表扣得更緊了。(美聯社)

北韓 領導人金正恩 的身體狀況一直備受外界關注，官媒8日發布金正恩難得亮相的畫面，外媒發現，睽違一個月沒露面的金正恩好像瘦了不少，最有力的證據就是他手上戴的價值約1.2萬美元瑞士IWC萬國表扣得更緊了；另有學者分析，或意味北韓的繼承人之爭已暗中開始。

南韓媒體NK News報導指出，在北韓官方媒體發布的最新照片中，金正恩經常配戴的萬國柏濤菲諾腕表扣得更緊了一些，且身形明顯變瘦，雙下巴也減了不少，步態也較為輕盈。

目前無法判斷他是因為生病導致體重變輕，還是出於健康理由自行減肥。

情報機構向來很關注金正恩的體重，以此判斷北韓政權是否穩固，尤其是金正恩家族有心臟病史。南韓情報機構去年11月對議員們表示，金正恩體重估計為140公斤，2011年上台以來胖了大約50公斤。據悉，今年37歲的金正恩身高為170公分。

NK News資深分析記者Colin Zwirko表示，「外國情報機構想知道金正恩的健康狀況是否夠健康，以至於能夠長期擔任領導人」，「如果他不健康，由於北韓擁有核武，這又會如何影響地區安全？」

去年金正恩曾經整整20天沒有露面，罕見地缺席已故祖父和北韓建國領導人金日成的誕辰慶典，神隱達23天，導致外媒紛紛推測金正恩恐怕正進行心臟導管手術，甚至在手術途中病逝，直到他在順川磷肥料廠的剪綵儀式露面。專家警告，金正恩仍須注意「過度肥胖」引起的健康問題。

另據韓聯社報導，南韓統一部表示，目前未有跡象顯示金正恩健康狀態異常，認為「金正恩減重 」的因素與健康問題無關。

美國麻省理工學院副教授納蘭（Vipin Narang）受訪時表示，「如果金正恩是為了變得更加健康，而刻意減重的話，那麼有可能是與他想要改變在國內的地位有關。不過如果是健康因素的話，或意味北韓的繼承人之爭已暗中開始，可能顯示北韓已悄悄在幕後進行繼承人選定工作，此過程可能會為外部世界招致問題。」

美國特種作戰司令部某消息人士則表示，「金正恩減重，的確是值得情報當局關注的一條線索，目前雖未能具體釐清金正恩的確切狀態，不過現在起需要密切關注。」