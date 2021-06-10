日媒：G7峰會宣言將表態挺東奧 日本政府盼能提高氣勢

日媒報導，各國正在協調將在G7峰會宣言中明確表達力挺東京奧運。圖為日本民眾跑步經過奧運會場。(歐新社)

東京奧運 將在7月下旬登場。日媒讀賣新聞獨家報導，11日在英國舉行的七大工業國峰會(G7)，各國正在協調，將在G7峰會宣言中明確表達力挺東京奧運和帕運。此外，北韓 4月宣布不參加東奧，國際奧林匹克委員會（IOC）在理事會上決議，將北韓的參賽名額重新分配給其他參賽國家或地區。

報導指出，相關訊息從多名日本 政府官員得知。日本首相菅義偉會中也將表明在如期舉辦東奧前提下，採取萬全措施對抗新冠疫情。由於日本民調對是否舉辦東奧正反意見拉鋸，日本政府希望透過這次峰會，各國再次表態支持，以提高舉辦奧運的氣勢。

5月的日歐峰會、4月日本首相菅義偉訪美，會晤美國總統拜登後發表的聯合聲明中，也都表達支持東京奧運今年夏天在安心、安全的情況下舉行。

另一方面，北韓4月6日宣布因考量疫情決定不參加東京奧運。IOC於8日在瑞士洛桑召開線上理事會上決議，將北韓的參賽名額重新分配給各參賽國家或地區。

IOC表示，北韓至今未正式通知不參賽，雖持續與北韓方面交涉，但研判北韓將缺席東奧。另外，IOC也決定將由來自阿富汗、南蘇丹等11個國家的29名運動員，組成難民代表團參加東奧。

北韓過去也曾缺席1964年東京奧運，並抵制1984年的洛杉磯奧運和1988年的漢城（首爾）奧運。

日澳2+2會談 加強海洋安全合作

日本共同社報導，日本和澳洲政府9日發表了外交及國防首長會談（二加二會談）的聯合聲明，首次寫明「重視台灣海峽和平與穩定的重要性，敦促和平解決兩岸問題」。這次是第九次日澳二加二會談。

日外相茂木敏充（右起）、防衛相岸信夫、澳洲防長達頓和外長潘恩9日視訊召開二加二會談。（歐新社）

此外，日相菅義偉、美國總統拜登都將參加11日在英國舉行的Ｇ７峰會。日媒報導，美國和日本政府打算將「台灣海峽和平與穩定的重要性」也放進Ｇ７峰會宣言中，目前正在與地主國英國等其他成員展開協調。

日澳二加二會議以視訊方式舉行，日本外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫、澳洲外長潘恩、國防部長達頓出席。茂木在會中表示，中國近來的動向，包括意圖憑藉實力單方面改變現狀等，讓國際秩序受到巨大挑戰。岸信夫也說，為了區域和平，比以往更需要志同道合國家團結起來。

日澳兩國同意在海洋安全保障方面加強合作。雙方還對中國「海警法」共同表示關切，商定將在維持重要物資的供應鏈等經濟安保領域展開合作。

此外，雙方還討論將澳軍追加列入自衛隊保護的對象。日方將其稱為「武器等防護」，是日本自衛隊應他國軍隊請求而保護艦艇與飛機的活動，2016年施行的新安保法使其成為可能。

日本這項構想原本的對象只有美軍，去年10月，日澳防長同意針對新增澳軍作為對象啟動協商，使澳軍可望成為日本第二個保護對象。