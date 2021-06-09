馬克宏下鄉遭狠甩巴掌 2涉案男下場曝光

馬克宏離開餐旅學校後在路邊和民眾握手時，遭人突襲打耳光。（取材自推特）

法國總統馬克宏 最近展開下鄉行程，8日在南法與民眾握手時慘遭呼巴掌，隨扈趕緊排除狀況。馬克宏似未受影響，繼續與民眾握手。有兩名青年遭拘留，政治領袖紛紛譴責，表示無法容忍暴力傷害民主。

穿綠色T恤、戴眼鏡和口罩 的男子隔著鐵欄杆趁著與馬克宏握手時攻擊馬克宏，並高呼「馬克宏下台」，隨即遭到隨扈壓制在地，另有一名男子被捕，原因不詳。

據法媒消息指出，兩人遭到訊問，並以「蓄意傷害公權力代表人」罪行拘留於看守所，將面臨3年監禁以及5萬美元的罰金。

事件發生在馬克宏造訪南法的德龍省，他去餐旅學校視察，暢談生活如何在疫情 後回到常軌。馬克宏遇襲後，兩名隨扈制伏出手的男子。兩名被捕的男子中一人自稱是無政府主義者。一名隨扈將馬克宏拉開，幾秒後馬克宏繼續和民眾握手。

目擊者表示，襲擊馬克宏的男子先伸手要和馬克宏握手，所以馬克宏毫無防備，伸出右手被男子抓住，接著就是一巴掌。

法國總統府僅證實有人意圖攻擊馬克宏，但馬克宏未受傷，其他細節不願多談。

馬克宏自上周起展開為期六周的全國傾聽之旅，但是他的民調因處理新冠疫情不當以及民眾對恐怖攻擊的擔憂而重挫。法國9日即將有新一波解禁，餐廳將開放內用。馬克宏8日行程特別安排拜訪餐廳業者以及餐飲學校。