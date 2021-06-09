加國穆斯林1家4人遭輾死 杜魯多批「恐回」仇恨須停止
加拿大安大略省一名男子6日駕駛他的皮卡車輾死穆斯林一家四口，另一人重傷。警方表示，這名男子是因仇恨動機鎖定他們發動攻擊。男子事後遭到逮捕，被控四項一級謀殺罪名，及一項謀殺未遂罪名。他在7日還押拘留所後，預定10日再次出庭。
安大略省倫敦市警方引述目擊者指出，倫敦市20歲男子維爾特曼6日駕駛他的車衝上人行道，撞擊穆斯林一家五口，然後高速駕車離去。這家人年齡從9至74歲不等。據警方所知他不是仇恨組織成員，沒證據顯示他有同黨。
當局未公布受害者姓名，但根據倫敦市長霍德，他們包括一名74歲女性、一名46歲男性、一名44歲女性及一名15歲女孩，共是一家三代，另一名9歲男童在遭遇攻擊後重傷就醫，沒生命危險。
倫敦市警局偵緝警司威特告訴記者：「有證據顯示，這是有計畫的預謀行動，動機是仇恨。」威特指出：「我們相信，受害者是因為他們的伊斯蘭教信仰而遭到鎖定。」
加拿大公共安全部長布萊爾（Bill Blair）形容事件是「可怕的恐回行為」，施襲者因仇恨穆斯林而行兇。總理杜魯多在Twitter表示對事件感到震驚，強調「恐回」在加拿大沒有立足之地，「這種仇恨陰險且卑劣，必須停止」。
À ceux qui ont connu la famille Afzaal, au fils qui a survécu, aux musulmans de London et des communautés du Canada et à tous ceux qui se sentent tristes, en colère ou effrayés : vous n’êtes pas seuls. Les Canadiens sont en deuil avec vous et ils seront toujours à vos côtés. pic.twitter.com/WxqGfP6OjF— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 9, 2021
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