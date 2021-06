加國穆斯林1家4人遭輾死 杜魯多批「恐回」仇恨須停止

加拿大 安大略省一名男子6日駕駛他的皮卡車輾死穆斯林一家四口,另一人重傷。警方表示,這名男子是因仇恨動機鎖定他們發動攻擊。男子事後遭到逮捕,被控四項一級謀殺罪名,及一項謀殺未遂罪名。他在7日還押拘留所後,預定10日再次出庭。

安大略省倫敦 市警方引述目擊者指出,倫敦市20歲男子維爾特曼6日駕駛他的車衝上人行道,撞擊穆斯林一家五口,然後高速駕車離去。這家人年齡從9至74歲不等。據警方所知他不是仇恨組織成員,沒證據顯示他有同黨。

當局未公布受害者姓名,但根據倫敦市長霍德,他們包括一名74歲女性、一名46歲男性、一名44歲女性及一名15歲女孩,共是一家三代,另一名9歲男童在遭遇攻擊後重傷就醫,沒生命危險。

倫敦市警局偵緝警司威特告訴記者:「有證據顯示,這是有計畫的預謀行動,動機是仇恨。」威特指出:「我們相信,受害者是因為他們的伊斯蘭教信仰而遭到鎖定。」

加拿大公共安全部長布萊爾(Bill Blair)形容事件是「可怕的恐回行為」,施襲者因仇恨穆斯林而行兇。總理杜魯多 在Twitter表示對事件感到震驚,強調「恐回」在加拿大沒有立足之地,「這種仇恨陰險且卑劣,必須停止」。

À ceux qui ont connu la famille Afzaal, au fils qui a survécu, aux musulmans de London et des communautés du Canada et à tous ceux qui se sentent tristes, en colère ou effrayés : vous n’êtes pas seuls. Les Canadiens sont en deuil avec vous et ils seront toujours à vos côtés. pic.twitter.com/WxqGfP6OjF