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加國穆斯林1家4人遭輾死 杜魯多批「恐回」仇恨須停止

編譯中心／綜合8日電
加拿大6日發生一起種族仇恨攻擊事件，一名男子開車輾斃穆斯林家庭一家四口。加拿大總理杜魯多發文譴責，強調「恐回」在加拿大沒有立足之地。（取材自推特）
加拿大6日發生一起種族仇恨攻擊事件，一名男子開車輾斃穆斯林家庭一家四口。加拿大總理杜魯多發文譴責，強調「恐回」在加拿大沒有立足之地。（取材自推特）

加拿大安大略省一名男子6日駕駛他的皮卡車輾死穆斯林一家四口，另一人重傷。警方表示，這名男子是因仇恨動機鎖定他們發動攻擊。男子事後遭到逮捕，被控四項一級謀殺罪名，及一項謀殺未遂罪名。他在7日還押拘留所後，預定10日再次出庭。

安大略省倫敦市警方引述目擊者指出，倫敦市20歲男子維爾特曼6日駕駛他的車衝上人行道，撞擊穆斯林一家五口，然後高速駕車離去。這家人年齡從9至74歲不等。據警方所知他不是仇恨組織成員，沒證據顯示他有同黨。

當局未公布受害者姓名，但根據倫敦市長霍德，他們包括一名74歲女性、一名46歲男性、一名44歲女性及一名15歲女孩，共是一家三代，另一名9歲男童在遭遇攻擊後重傷就醫，沒生命危險。

倫敦市警局偵緝警司威特告訴記者：「有證據顯示，這是有計畫的預謀行動，動機是仇恨。」威特指出：「我們相信，受害者是因為他們的伊斯蘭教信仰而遭到鎖定。」

加拿大公共安全部長布萊爾（Bill Blair）形容事件是「可怕的恐回行為」，施襲者因仇恨穆斯林而行兇。總理杜魯多在Twitter表示對事件感到震驚，強調「恐回」在加拿大沒有立足之地，「這種仇恨陰險且卑劣，必須停止」。

倫敦 加拿大 杜魯多

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