巴基斯坦列車相撞 至少51死逾百傷
巴基斯坦南部信德省（Sindh）偏鄉地區達哈吉（Daharki）附近，7日發生列車相撞意外，事故造成至少51死、100多人受傷，預計死亡人數會再增加。
綜合媒體報導，一列由卡拉奇前往薩戈達（Sargodha）列車有車廂首先出軌，擱在相鄰、行車方向方向相反的路軌上，及後一列來自拉瓦爾品第（Rawalpindi）的列車不久就撞向出軌車廂。
據官員表示，事故共有13至14節車廂出軌，當中6至8節完全被毁。事故發生在當地時間凌晨3時30分左右，兩班列車上約1200名乘客多半都在打盹。
中央社報導，脫軌列車上的乘客拉吉普特（Akhtar Rajput）告訴法新社：「我們倒成一團，但情況還沒那麼致命。接著另一班列車冒出來撞上我們，力道更強。我恢復意識的時候，看到周邊乘客倒成一片，一些人試著離開車廂。」
意外的確切原因尚待調查。內政部長稱涉事路軌建於1880年代，形容狀况「一團糟」，另有高級警員稱早已就路軌及車廂的「危險狀况」提醒當局。總理伊姆蘭汗在Twitter貼文對意外表示震驚，承諾全面調查事件。
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