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巴基斯坦列車相撞 至少51死逾百傷

編譯中心／綜合7日電
巴基斯坦科德吉縣7日列車相撞意外後，士兵和救援人員從嚴重破損的車廂中找出一名罹難者的遺體運離現場。（路透）
巴基斯坦科德吉縣7日列車相撞意外後，士兵和救援人員從嚴重破損的車廂中找出一名罹難者的遺體運離現場。（路透）

巴基斯坦南部信德省（Sindh）偏鄉地區達哈吉（Daharki）附近，7日發生列車相撞意外，事故造成至少51死、100多人受傷，預計死亡人數會再增加。

綜合媒體報導，一列由卡拉奇前往薩戈達（Sargodha）列車有車廂首先出軌，擱在相鄰、行車方向方向相反的路軌上，及後一列來自拉瓦爾品第（Rawalpindi）的列車不久就撞向出軌車廂。

據官員表示，事故共有13至14節車廂出軌，當中6至8節完全被毁。事故發生在當地時間凌晨3時30分左右，兩班列車上約1200名乘客多半都在打盹。

中央社報導，脫軌列車上的乘客拉吉普特（Akhtar Rajput）告訴法新社：「我們倒成一團，但情況還沒那麼致命。接著另一班列車冒出來撞上我們，力道更強。我恢復意識的時候，看到周邊乘客倒成一片，一些人試著離開車廂。」

意外的確切原因尚待調查。內政部長稱涉事路軌建於1880年代，形容狀况「一團糟」，另有高級警員稱早已就路軌及車廂的「危險狀况」提醒當局。總理伊姆蘭汗在Twitter貼文對意外表示震驚，承諾全面調查事件。

內政部

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