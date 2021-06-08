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秘魯總統大選膠著 藤森女兒微幅領先左派農民之子

編譯李京倫／綜合7日電
秘魯總統大選決選6日投票，保守派的藤森惠子保持微幅領先。（美聯社）
秘魯總統大選決選6日投票，保守派的藤森惠子保持微幅領先。（美聯社）

南美洲國家秘魯總統大選決選6日投票，保守派的藤森惠子保持微幅領先，但隨著鄉村選票陸續開出，左派的卡斯蒂約逐步追上，最後結果難料，可能要幾天才能分出勝負。

根據已開出九成一選票的官方計票結果顯示，藤森惠子得票率為50.2%，卡斯蒂約為49.8%。易普索快速計票顯示卡斯蒂約險勝，出口民調則顯示藤森惠子小贏。

秘魯總統大選決選6日投票，落後的卡斯蒂約要支持者「捍衛選舉」，後來呼籲冷靜。（美...
秘魯總統大選決選6日投票，落後的卡斯蒂約要支持者「捍衛選舉」，後來呼籲冷靜。（美聯社）

路透報導，總統大選結果膠著，可能令秘魯情勢陷入數天不確定和緊繃。這也凸顯秘魯首都利馬（Lima ）和偏僻鄉間的選情高度分裂，來自鄉間的支持正是卡斯蒂約意外竄起原因。

駐智利的秘魯學者露西亞．丹默特預測，未來幾天情勢不穩定，候選人很可能質疑選舉結果並要求重新計票，尤其若藤森惠子勝選，將引起抗議潮。摩根大通在寫給客戶的報告中說，選舉結果可能需要數天才會明朗。

秘魯4月舉行總統大選首輪投票，51歲的卡斯蒂約和46歲的藤森惠子分獲前兩名，由於沒有候選人在首輪選舉中得票過半，選舉進入第二輪角逐，如今選民必須在兩人極端對立的經濟和政治政見之間作抉擇。

在首輪投票出乎意料領先的卡斯蒂約是農民之子、工會主義者和學校教師，首次參選秘魯總統，主張將國家命脈產業國有化、加稅、取消免稅優惠及擴大國家監管，得到眾多低收入者支持，票倉在鄉間。

藤森惠子是名譽掃地且正在坐牢的前總統藤森謙也之女，已連續三次競選總統，前兩次均在第二輪投票中敗給對手她代表新自由主義經濟模式，支持透過減稅和振興民間活動來創造就業，支持者主要來自中產和富有階層，票倉在首都利馬。

六日晚間計票開始不久，落後的卡斯蒂約要支持者「捍衛選舉」，後來呼籲冷靜。藤森惠子也呼籲「兩邊陣營都保持審慎冷靜和平」。

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