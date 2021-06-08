德大選前哨戰執政黨大勝 拉謝特接班梅克爾穩了

基民黨黨魁拉謝特7日在柏林發表談話。此次勝選，鞏固他作為總理梅克爾接班人的地位。（美聯社）

德國 東部薩克森-安哈特邦6日舉行邦議會選舉，這是9月26日國會大選前最後一次邦選舉，被視為大選風向球，結果執政的基督教民主黨出乎意料大勝，讓即將在9月大選競逐總理的黨魁拉謝特鬆一口氣，並在相當程度上鞏固拉謝特「梅克爾 接班人」的地位。

根據選前民調 ，極右的德國另類選擇黨與基民黨並駕齊驅，得票率可能首次躍居第一，外界因此預期，如果基民黨在薩克森-安哈特邦失去第一大黨地位，黨魁暨總理候選人拉謝特的聲勢將嚴重受挫，「接班」梅克爾恐將落空。

基民黨籍現任總理梅克爾兩年前宣布不再競選連任。今年9月大選將是16年來梅克爾首次不參選。

最終計票結果顯示，基民黨得票率達37.1%，比五年前上次選舉的30%大幅進步，遙遙領先第二名另類選擇黨的20.8%，2011年起擔任邦總理的哈瑟洛夫可望順利連任。另類選擇黨得票率比上次少三點五個百分點。

基民黨籍德國薩克森-安哈特邦總理哈瑟洛夫（右二）6日連任後，與妻子（右）現身邦首府馬德堡向支持者揮手致意。（Getty Images）

南德意志報評論說，「拉謝特現在離總理大位還很遠」，不過這場邦選舉結果已經使他「近多了」。

哈瑟洛夫接受電視訪問時說，基民黨可以挾這股氣勢贏得九月大選，「如果本黨團結起來，就能所向無敵，拿下總理大位」。

基民黨開出高票，出乎觀察家意料，哈瑟洛夫執政十年的現任優勢及與另類選擇黨劃清界線的策略顯然奏效。拉謝特因此鬆一口氣，期盼選舉結果為9月大選注入強心針。

2015、2016年難民危機後，主張排外的另類選擇黨從邊緣小黨躍居為大黨，尤其在東部大有斬獲，雖然未能在這次選舉如願超越基民黨，但仍拿下兩成高票，在德東穩坐第二大黨地位。