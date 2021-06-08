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博科聖地首腦死亡 恐怖組織大洗牌 西非恐更亂

編譯中心／綜合7日電
奈及利亞內亂頻生，專家認為該國有成為「失敗國家」之虞。圖為5月24日奈及利亞的尼日州有民眾在接近首都阿布加的一條高速公路上，焚燒雜物抗議該州的殺戮、綁架案迭起。（Getty Images）
奈及利亞內亂頻生，專家認為該國有成為「失敗國家」之虞。圖為5月24日奈及利亞的尼日州有民眾在接近首都阿布加的一條高速公路上，焚燒雜物抗議該州的殺戮、綁架案迭起。（Getty Images）

民兵組織「伊斯蘭國西非省」6日發布聲音檔證實，死對頭奈及利亞的伊斯蘭民兵團體「博科聖地」首腦席考上月喪命。博科聖地今天未確認席考的死訊。

聲音檔中自稱是伊斯蘭國西非省（Islamic State West African Province, ISWAP）的頭目巴納威表示，席考（Abubakar Shekau）約莫是5月18日死亡，當時雙方交戰後他被伊斯蘭國西非省的戰士追殺，於是引爆爆裂物喪命。路透引述奈及日亞官員提供的情報及研究博科聖地的專家均稱，席考已在上月的衝突中死亡。

政治分析家說，席考死亡可能會終結這兩個敵對派系的暴力衝突，並使伊斯蘭國（Islamic State）西非省吸納博科聖地的戰士，而鞏固伊斯蘭國西非省在奈及利亞東北部地區的地盤。國際安全問題專家奧薩吉（Dickson Osajie）同時警告，效忠席考的博科聖地成員可能會尋求重組組織及報復席考被殺，引發更大危機，西非恐亂上加亂。

2009年，席考領導的博科聖地從名不見經傳的伊斯蘭教派組織，漸漸成為羽翼豐滿的叛亂團體，在奈及利亞東北部一帶殺人擄掠。

博科聖地曾殺戮超過3萬人，迫使約200萬的民眾流離失所，並造成全球最嚴重的人道危機之一。

伊斯蘭國西非省原本是博科聖地的派系之一，5年前宣示效忠伊斯蘭國，因伊斯蘭國西非省不認同博科聖地屠殺平民百姓，於是兩個組織分道揚鑣 。

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