尼加拉瓜反對派總統參選人遭拘押 1周內第2人

尼加拉瓜警方5日拘留反對派政治人物克魯斯（Arturo Cruz），在不到一周的時間內拘押第2名總統參選人。

檢察官指出，克魯斯是在從美國 返回尼加拉瓜之際，依據「違反尼加拉瓜社會和人民權利」的指控，在機場 遭拘捕。學者出身的克魯斯曾於2007到2009年擔任尼加拉瓜駐美國大使。

另一名可望在今年11月總統大選中挑戰現任左派總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）的反對派政治人物查莫洛（Cristiana Chamorro）3天前遭到軟禁，政府先前指控她犯下洗錢罪。

67歲的克魯斯2個月前宣布代表保守派「公民自由聯盟」（Citizen Alliance for Freedom）參選總統。

國家警署表示會將「正在接受調查之人移交主管機關起訴，並判定刑事責任」。

75歲的奧蒂嘉曾在1980年代執政，而後自2007年起掌權迄今，目標在11月大選3度連任。

尼加拉瓜人權中心（The Nicaraguan Center for Human Rights）稱克魯斯遭拘押一事為奧蒂嘉政府要讓被視為政敵的人民噤聲的「邪惡手段」。

尼加拉瓜人權中心指出：「這並非刑事調查，而是政治迫害。」

美洲國家組織（Organization of American States）秘書長阿爾馬格羅（Luis Almagro）要求當局釋放克魯斯。

阿爾馬格羅在社群媒體 推特（Twitter）上表示：「操弄安全部隊和司法來囚禁反對派候選人，令人無法接受…這些行為與自由公平的選舉背道而馳。」