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全球第一國 薩爾瓦多擬列「比特幣」為法定貨幣

編譯李京倫／綜合6日電
薩爾瓦多總統布格磊宣布，將向國會提出法案，讓比特幣成為法定貨幣。（路透資料照片）
薩爾瓦多總統布格磊宣布，將向國會提出法案，讓比特幣成為法定貨幣。（路透資料照片）

中美洲國家薩爾瓦多總統布格磊5日宣布，將向國會提出法案，讓比特幣成為法定貨幣，這將改變薩國依賴匯款的經濟。一旦法案過關，薩爾瓦多將成為世界上第一個讓比特幣成為法定貨幣的國家。

ＣＮＢＣ報導，布格磊的「新點子黨」在國會占多數，法案過關可能性很高。布格磊表示，此舉會讓薩國成為全球第一個正式接納加密貨幣為法定貨幣的國家，也將「把合法經濟外的數以千計民眾納入金融體制」。

民粹派的布格磊透過預錄影片對在美國佛州邁阿密舉行的2021年比特幣大會說：「下周我會把法案遞交國會，讓比特幣成為法定貨幣。」

他表示，薩國「七成人口沒有銀行帳戶，而且在非正規經濟中工作」，這項法案旨在創造工作機會。

ＢＢＣ報導，薩爾瓦多經濟非常依賴移居國外者匯款回國，這類匯款占該國ＧＤＰ約兩成，移居國外者有200多萬，每年共匯回40億美元。

布格磊說，目前國際匯款手續費至少10%，款項有時要幾天才能匯到，偶爾取款人得親自到場領取。據布格磊說法，比特幣是轉移匯款眾多方式中「使用次數成長最快的」，可防止因中間轉手損耗數以百萬計美元。

布格磊說：「多虧比特幣的使用，逾百萬低收入家庭收到的金額每年增加數十億美元，這改善了數以百萬計民眾的生活和未來。」不過，他並未說明如何解決比特幣價位經常劇烈波動等問題。

比特幣 貨幣 低收入

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