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金正恩神隱29天露面主持黨務會議 對「美韓峰會」沉默

編譯中心／綜合5日電
北韓勞動黨第八屆中央委員會第一次政治局會議4日在勞動黨中央本部大樓舉行，國務委員會委員長金正恩（中）主持會議。 （美聯社）
北韓勞動黨第八屆中央委員會第一次政治局會議4日在勞動黨中央本部大樓舉行，國務委員會委員長金正恩（中）主持會議。 （美聯社）

北韓勞動黨第八屆中央委員會第一次政治局會議4日在勞動黨中央本部大樓舉行，北韓領導人金正恩以國務委員會委員長身分主持會議。這是金正恩時隔29天參加公開活動，也是5月21日韓美峰會後個人首次露面，但沒有向南韓或美國釋放訊息。北韓官媒朝中社5日報導，金正恩4日主持勞動黨第8屆中央委員會第一次政治局會議，會上提議將研擬於6月上旬前第8屆勞動黨中央委員會第3次全員會議，討論如何調整下半年國家經濟政策，同時檢驗上半年施政成果。

據南韓媒體韓聯社報導，這是勞動黨相隔4個月後，再度召開全體會議。在2月第2次全體會議中，金正恩對於執行經濟發展規畫過程中，出現的「虛報浮誇」和「明哲保身主義」等問題大發雷霆痛罵，並閃電撤換黨經濟部長。

此外報導指出，消息人士透露，北韓今年新設「第一書記」職銜，地位僅次於金正恩，可獲金正恩委託代為主持會議，被視為是金正恩的「分身代理人」，第3次全員會議被賦予選出第一書記的權限，因此會議上可能將會選出第一書記。

外界預期，6月的會議還可能討論對美或對韓戰略。北韓官媒在上月7日曾報導金正恩與軍屬藝術小組成員合影，此後他就一直未公開活動；如今相隔29天終於有公開消息，卻未對不久前舉行的韓美峰會發表意見。

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