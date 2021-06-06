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布吉納法索遭「武裝襲擊」屠村 至少138死

編譯中心／綜合5日電

伊斯蘭聖戰士猖獗肆虐的布吉納法索東北部，武裝攻擊者4日晚突襲一座村莊，造成至少138名平民死亡和另有數十人受傷，這是近年來布吉納法索境內最致命攻擊事件。

布吉納法索政府發表聲明說，攻擊者於夜間發動突襲，在毗鄰尼日的亞加省（Yagha）索爾漢村（Solhan）屠殺居民，並縱火焚燒民宅和市場。政府宣布舉國哀悼72小時，形容攻擊者是恐怖分子。目前尚無團體或組織出面宣稱犯案。

西非沙赫爾地區（Sahel）與凱達組織（al Qaeda）及伊斯蘭國（IS）有關連的聖戰士攻擊事件，自今年伊始以來急劇攀升，特別是布吉納法索、馬利和尼日境內，平民首當其衝。僅過去2年期間，布吉納法索境內暴力攻擊就已造成超過114萬人流離失所，而貧困且乾旱的布吉納法索，收容了來自鄰國馬利的大約2萬名難民。

人權觀察西非地區負責人杜夫卡（Corinne Dufka）指出，最新攻擊事件使得自今年一月以來沙赫爾地區，遭武裝伊斯蘭激進分子殺害人數增至超過500人。今年3月，攻擊者在尼日西南部多座村莊發動協同突襲，總共殺害137人。

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