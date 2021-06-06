緬甸軍民衝突蔓延 伊洛瓦底江三角洲傳20死

據緬甸 當地居民透露與媒體報導，政府軍與村民今天在伊洛瓦底江三角州地區爆發衝突，民兵以彈弓和十字弓抵抗要來搜尋武器的政府軍，造成至少20人遭安全部隊擊斃。

路透報導，緬甸曾是東南亞 最封閉的國家，經過長達10年的民主改革開放後，2月1日軍方發動政變廢黜民選政府領袖翁山蘇姬並再度掌權以來，仍無法控制局面。

這個被罷工癱瘓的國家，境內多個地區天天爆發反軍政府抗爭，同時政府軍與反軍方的少數民族武裝團體，在緬甸邊境 地帶的衝突日益擴大。

而民兵與政府軍之間的衝突今天蔓延至伊洛瓦底三角洲地區。這個地方是緬甸栽植稻作的重要地區，以緬族（Bamar）與克倫族（Karen）人占多數，政府軍的兵源主要來自於緬族。

至少4家媒體與當地居民指出，拂曉前雙方在位於仰光市西北方約150公里處的拉瑞（Hlayswe，音譯）爆發衝突，當時多名士兵來此搜尋武器。

這位不具名的居民說：「村民只有手持十字弓，因此民眾傷亡慘重。」當地媒體「新時代」（Khit Thit Media）與「三角洲新聞通訊社」（Delta News Agency ）報導，20人不幸喪命及多人受傷。

另據中央社引述法新社報導，在緬甸叢林裡隱匿著許多武器改造工廠，組成自衛隊的當地民眾製造土槍與政府軍交戰，不過他們的土製武器常常射偏。

緬甸境內，特別是居住在遭警方鎮壓而死傷慘重城鎮裡的多個族裔，紛紛在當地組成「防衛部隊」。

其中有座位於克耶邦（Kayah State）鄰近泰國邊境的武器改造工廠，裡頭的業餘槍匠正在準備安裝扳機防護裝置，他的週遭滿是木頭碎片，身後鋸子和錘子的聲響此起彼落。

在檢查成品的最後一道程序前，另有個工匠操作磨砂機磨光磨平槍托，這是一把描述第一次世界大戰的電影裡，才看得到的拉栓式步槍，這些土製武器，根本不符合作戰的嚴格需求。