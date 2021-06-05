空軍性侵醜聞發酵 南韓參謀總長引咎辭職

南韓空軍近來爆出女士官性侵 告發後身亡案件，軍方遭質疑集體施壓，空軍參謀總長李成龍上將4日為此請辭，獲總統文在寅 批准。

南韓聯合新聞通訊社報導，李成龍4日下午發布聲明表示對這一連串事件難辭其咎，因此在4日請辭，為造成國民疑慮道歉，並向逝者及其家屬表達哀悼之意。

青瓦台國民溝通首席秘書朴洙賢在記者會上轉述，文在寅立即批准李成龍請辭，「相關程序將會以最快速度進行」。

一名李姓空軍女士官3月告發在車內遭張姓中士性侵，未料僅過兩個多月，李姓女士官5月22日被發現死在宿舍，期間可能遭上司、同僚壓迫、隱蔽真相，引發輿論指責。

這次事件中不僅空軍參謀總長李成龍接獲報告時間延誤，李成龍也遲至5月25日才致電國防部 長徐旭報告，不少政治人士都要求李成龍與徐旭為此負責。

2020年9月23日接任空軍參謀總長的李成龍上任至今僅252天，可能刷新上任總長李養鎬的262天最短任期紀錄。

文在寅3日指示查明此案真相，除被害者與加害者的關係，對於向最上級報告及處理過程等指揮階層的問題也得嚴加檢視並處理。國防部決定成立軍事檢察偵查審議委員會，委任司法界、學界及公民團體人士為審議委員，監督此案偵查過程。