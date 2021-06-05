丹麥通過新法 難民「外包」至第3國 聯合國轟損人權

丹麥議會3日以70票贊成、24票反對通過「外包難民」法案，未來前往該國申請庇護 的難民，將被「外包」到第三方國家等待審核結果。若申請通過，難民也只能在收容中心所在國生活；若申請未過，他們只能繼續顛沛流離。對此，聯合國 難民署和歐盟均批評該法案損害難民的人權。

大公報報導，丹麥議會通過「外包難民」法案，而目前丹麥尚未與任何國家簽署正式合作協議，但當地媒體稱，當局正與突尼西亞、衣索比亞、埃及等非洲國家就此事展開對話。4月，丹麥移民 部長特斯法耶到訪中非國家盧安達，兩國隨後簽署不具約束力的移民協議備忘錄。極具諷刺的是，特斯法耶的父親就是一名埃衣索比亞移民。此前，丹麥和奧地利曾呼籲聯合國在盧旺達建立難民中心。

據報導，2015年來自中東和非洲的難民潮湧入歐洲後，丹麥就開始實施嚴格的難民政策，去年僅有1500名難民向丹麥申請庇護。上月，丹麥撤銷了200多名敘利亞難民的居住許可，理由是他們的母國不再危險。新法案出爐後，歐盟和聯合國批評丹麥拒絕承擔國際責任，並擔憂其他歐洲國家會效仿丹麥。聯合國難民署稱，丹麥此舉將尋求庇護者置於險境，對他們的人權構成威脅。