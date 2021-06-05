「劫機逮捕」異議記者 歐盟封殺白俄航空 禁飛領空

白俄羅斯異議記者普羅塔塞維奇3日在白俄國營電視台節目中「認罪」，不過其家人認為他是「在脅迫下發言」。（路透）

對於白俄羅斯 強迫客機轉降以逮捕異議記者，歐洲聯盟作出進一步反制，4日午夜起正式禁止白俄羅斯航空公司飛越歐盟 領空及降落。

歐洲理事會4日表示，成員國4日正式批准對白俄羅斯航空關閉領空，也禁止這家公司班機降落在歐盟各成員國機場 。

白俄羅斯異議記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）上月23日搭乘愛爾蘭瑞恩航空飛往立陶宛，途中遭白俄總統魯卡申柯以「飛機有炸彈」為由，卻派遣戰機攔截逮捕，迫使這架客機轉降明斯克，引發國際公憤。

歐洲聯盟隨後提議對白俄羅斯航空關閉領空，獲得逾半成員國支持並執行。今天27成員國駐歐盟大使正式通過這項提議。

歐洲媒體引述不具名歐盟官員表示，禁令從4日午夜開始生效。

根據歐洲航管組織表示，禁令將對每天飛越白俄羅斯約400架民用航班造成影響。

遭白俄政府「劫機」的記者普羅塔塞維奇，3日出現在白俄羅斯國營電視台節目，在採訪中承認自己試圖推翻白俄羅斯總統魯卡申柯，並表示他是「自願」與電視頻道交談的。採訪結束時，普羅塔塞維奇淚流滿面，並表示希望有一天能結婚生子。

不過普羅塔塞維奇的父親向媒體表示，「自己看這段採訪很痛苦」，強調「我非常了解我的兒子，我相信他永遠不會說這樣的話，他們強迫他說出需要的話」。

流亡反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）高層幕僚維亞科卡（Franak Viacorka）也說，看到普羅塔塞維奇「認罪」，讓人感到痛苦，「他的雙親認為他遭到刑求，這不是我所認識的拉曼（普羅塔塞維奇）」。

這位反對派人士曾指出，普羅塔塞維奇的俄羅斯籍女友薩佩加（Sofia Sapega）上個月的認罪影片，看似也在受脅迫下完成。薩佩加同樣在瑞恩航空班機被迫轉降後遭拘押。