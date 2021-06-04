我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾41.2%民眾 已完成疫苗接種

台新增本土472例、21死 累積破萬人確診

南韓空軍爆性醜聞 女士官喪命 文在寅令「查到最高層」

編譯中心 / 綜合3日電

南韓空軍日前爆出女士官遭性侵後身亡案件，軍方遭質疑集體施壓。文在寅總統3日指示查明真相，「不只是被害者與加害者的關係，包括報告至最上級主管的過程及處理方式都要嚴查」。

韓聯社報導，一名李姓空軍女士官3月告發在車內遭張姓中士性侵，未料僅過兩個多月，李姓女士官5月22日被發現陳屍在宿舍。家屬供稱，李姓女士官舉發性侵案後，軍方有組織地隱蔽真相，並要求李女忍氣吞聲。

青瓦台發言人朴炅美轉述文在寅指示，要求調查機關嚴加調查接獲此案通報後軍隊內部處置，是否有上級主管與同袍間兩次加害、無視被害狀況，以及被害人身亡後處置不當等情況。

文在寅表示，這次問題不僅是被害人與加害人之間的關係，對於向最上級報告及處理過程等指揮階層的問題也得嚴加檢視並處理。

南韓國防部也決定成立軍事檢察偵查審議委員會，委任司法界、學界及公民團體人士為審議委員，監督此案偵查過程。

李姓女士官家屬3日向國防部調查團提出訴狀，稱李女除告發案件外，至少還被性侵過兩次；委任律師向媒體表示，之後還有許多內容將曝光，目前為找出兩次加害者，決定先追加對三人提告。

追加三名被告中，有兩人是最初受理李女報告的上士及中尉，涉嫌瀆職及脅迫未遂。另一人則涉嫌性侵李女。

性侵 文在寅 國防部

上一則

粉紅之約 凱特王妃幫抗癌小鬥士圓公主夢

下一則

防他國擾選情 法成立國家級「打假」機構

延伸閱讀

文在寅：拜登這個動作 透露出與北韓恢復對話的意願

文在寅：拜登這個動作 透露出與北韓恢復對話的意願
總統總理分不清？傳拜登誤稱南韓總統文在寅「總理」

總統總理分不清？傳拜登誤稱南韓總統文在寅「總理」
拜登晤文在寅 建立疫苗夥伴…美國研發、南韓生產、供應全球

拜登晤文在寅 建立疫苗夥伴…美國研發、南韓生產、供應全球
與文在寅會談超時太久 拜登幕僚傳紙條提醒

與文在寅會談超時太久 拜登幕僚傳紙條提醒

熱門新聞

歐盟的疫苗護照系統基礎設施在6月1日準備就緒，預定7月起正式啟動。圖為丹麥的疫苗護照。(Getty Images)

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

2021-06-01 19:55
越南首都河內一名男子26日在封鎖區內領取食物。歐新社

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

2021-05-29 17:01
超過130年歷史的加拿大卑詩省甘露市寄宿學校（Kamloops Residential School），被發現地底埋葬了215具兒童骸骨，年紀最小的更只有3歲。(路透)

加拿大寄宿學校舊址 挖出215具兒童骸骨 最小僅3歲

2021-05-28 21:49
北韓領導人金正恩。路透

家屬現場目睹 金正恩下令槍決賣南韓錄影帶的居民

2021-05-29 06:48
塞席爾這個沒多少人能在地圖找到位置的國家，近來突然爆紅，因塞席爾如今是全球新冠疫苗覆蓋率最高的國家，但疫情仍揮之不去。路透

疫苗覆蓋率最高確診仍續增？這個島國給世人的啟示

2021-05-27 11:04
29日，英國劍橋公爵夫人凱特接種第一劑新冠肺炎疫苗。(美聯社)

凱特接種第一劑新冠疫苗 發推文致謝

2021-05-29 10:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑
打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種

打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種
拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用
台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升