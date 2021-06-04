南韓空軍爆性醜聞 女士官喪命 文在寅令「查到最高層」

南韓空軍日前爆出女士官遭性侵 後身亡案件，軍方遭質疑集體施壓。文在寅 總統3日指示查明真相，「不只是被害者與加害者的關係，包括報告至最上級主管的過程及處理方式都要嚴查」。

韓聯社報導，一名李姓空軍女士官3月告發在車內遭張姓中士性侵，未料僅過兩個多月，李姓女士官5月22日被發現陳屍在宿舍。家屬供稱，李姓女士官舉發性侵案後，軍方有組織地隱蔽真相，並要求李女忍氣吞聲。

青瓦台發言人朴炅美轉述文在寅指示，要求調查機關嚴加調查接獲此案通報後軍隊內部處置，是否有上級主管與同袍間兩次加害、無視被害狀況，以及被害人身亡後處置不當等情況。

文在寅表示，這次問題不僅是被害人與加害人之間的關係，對於向最上級報告及處理過程等指揮階層的問題也得嚴加檢視並處理。

南韓國防部 也決定成立軍事檢察偵查審議委員會，委任司法界、學界及公民團體人士為審議委員，監督此案偵查過程。

李姓女士官家屬3日向國防部調查團提出訴狀，稱李女除告發案件外，至少還被性侵過兩次；委任律師向媒體表示，之後還有許多內容將曝光，目前為找出兩次加害者，決定先追加對三人提告。

追加三名被告中，有兩人是最初受理李女報告的上士及中尉，涉嫌瀆職及脅迫未遂。另一人則涉嫌性侵李女。