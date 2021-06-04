曾是內唐亞胡左右手 班奈特「極右論調」 放眼以國大位

以色列億萬富翁、前科技新貴班奈特，有望終結現任總理內唐亞胡12年執政生涯，成為以色列下任總理。(歐新社)

憑藉硬宗教民族主義論調在政壇闖出名號的以色列 億萬富翁、前科技企業家班奈特（Naftali Bennett），可望終結現任總理內唐亞胡12年執政生涯，成為以色列下一任總理。代表以色列政壇新一代、49歲的班奈特，將成為以國史上第二年輕的總理。內唐亞胡46歲成為以國史上最年輕總理。

反對派領袖拉皮德2日表示，他已成功組成執政聯盟，要終結內唐亞胡的治理；依照輪替協議，先由班奈特擔任總理兩年，再由拉皮德接任。

班奈特是美國猶太 人的歸國後代，年輕時在紐約創辦軟體公司而成為億萬富翁，2005年以1億4500萬美元賣掉公司後踏入政壇，隔年成為當時還在野的內唐亞胡的幕僚長。2013年進入國會後，當過內唐亞胡的國防部長、經濟部長和教育部長等，堪稱內唐亞胡的左右手。不過近年來，兩人日益對立。

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯上月在加薩走廊爆發衝突長達11天，戰事過後班奈特終於同意加入溫和派的拉皮德聯盟，以推翻內唐亞胡。

離開內唐亞胡麾下後，班奈特2010年成為耶沙屯墾區委員會主席。這個委員會專門為約旦河西岸地區的猶太屯墾者遊說。班奈特曾說，「應該殺掉，而非釋放」巴勒斯坦的「恐怖分子」。他也主張，約旦河西岸地區並未遭到占領，因為「這裡從來都沒有巴勒斯坦國」，認為以色列應該予以兼併。

不過，觀察家指，擔任議員和部長期間的班奈特，行走在意識形態與務實作風之間，激進言論入閣後就很少出現。

內唐亞胡去年5月未邀班奈特加入聯合政府，此舉被視為內唐亞胡對班奈特的蔑視。

去年，新冠肺炎疫情 肆虐，在野的班奈特克制自己的右派論述，轉而將焦點放在這場衛生危機之上。他開始透過公布遏止疫情和援助經濟的計畫來擴大自己的感染力。

右派批評班奈特在阿拉伯裔以色列人組成的伊斯蘭保守派「拉姆黨」支持下，追求與左翼鴿派「梅瑞茲黨」組成聯合政府，背叛了民族主義選民。

不過，班奈特聲稱自身使命是恢復以色列統治，並避免舉行兩年內的第五次大選。

他在宣布決定加入拉皮德陣營的演說中提及古猶太歷史：「2000年前，有個猶太國度因內部紛爭而淪陷。這種事不會再發生，有我在就別想。」