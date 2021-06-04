防他國擾選情 法成立國家級「打假」機構

法國國防與國家安全總祕書處（SGDSN）總祕書長布雍日前宣布，將成立國家級機構以打擊來自境外且試圖「動搖國家」的資訊操弄。法國一年後總統大選，成立這個機構盼避免外國假消息干涉選情。

布雍（Stéphane Bouillon）日前在國民議會國防委員會聽證會議程中，表示這個由SGDSN負責的機構預計於9月成立，初步將動員60名人力，他們針對的是公開資訊，也就是所有的公共訊息。

布雍指出，這個打擊數位干預的機構「不是要矯正或重建事實，而是要偵測來自外國的攻擊，將它歸類並告知政治人物、外交人員、司法單位與媒體。我們在40萬則的推特資訊中，發現有20萬則來自境外的自動機器人，或者有些議題是來自內容農場」。

他強調，這個機構並非要蒐集情資，「我們在意的是一個正在形成的資訊流行病現象，它來自於其他國家、外國組織，且企圖在政治層面干擾法國」。

接下來的選舉時程會是SGDSN關注的對象，諸如9月底的德國 國會大選，「就能從中汲取一些經驗」。

由於意識到這個機構可能成為政府影響網上輿論工具的隱憂，特別是在總統大選一年前的敏感時刻，SGDSN特別保證其行動的「完全透明度」。

為此，政府將成立倫理與科學委員會，由法國最高行政法院（Conseil d' Etat）、法國最高視聽委員會（CSA）、大法官、外交官員、記者與研究人員組成，以監督該機構。

中央社引述法新社指出，在法國，這樣的想法是從2020年10月中學老師帕第（Samuel Paty）被殺害後開始萌生。當時一波反法國的虛假消息資訊戰在社群媒體 上開打，政府隨即組織反假新聞「翁佛勒工作小組」（Task Force Honfleur）以偵測並歸類這些顯然來自土耳其的訊息。