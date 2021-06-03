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太空站遭太空垃圾擊中 恐危及太空人

編譯張君堯╱綜合2日電
隨著人類科技觸角伸入太空領域，日積月累的「太空垃圾」已成性命攸關的問題，如今更傳出國際太空站上的一架機器手臂，遭太空垃圾擊中破損，令人擔憂太空人之安危。(截自NASA)
隨著人類科技觸角伸入太空領域，日積月累的「太空垃圾」已成性命攸關的問題，如今更傳出國際太空站上的一架機器手臂，遭太空垃圾擊中破損，令人擔憂太空人之安危。(截自NASA)

隨著人類科技觸角伸入太空領域，日積月累的「太空垃圾」（Space Garbage）已成性命攸關的問題，如今更傳出國際太空站（ISS）上的一架機器手臂，遭太空垃圾擊中破損，令人擔憂太空人之安危。

國際太空站任務經理指出，5月12日的一次太空船外觀檢查工作中，檢查員發現機器手臂上竟然「破一個小洞」，這架機器手臂的負責單位加拿大太空總署（CSA）表示，本次意外是「不幸中的大幸」，並未影響到太空站的運作或傷及上頭的七名太空人。

報導指出，目前尚不清楚擊中機器手臂的物體是何種太空垃圾和意外發生時間，但分析師警告，這起事故凸顯了太空垃圾數量暴增情形，對逐年增加的發射任務及衛星產生風險。

紐約州立大學教授克拉希德斯（John Crassidis）表示「現在外頭有一堆物體以時速超過2.8萬公里的速度漂流，這顯然可以產生巨大傷害」，此次雖然沒有造成真正的損傷，但顯然最大擔憂莫過於太空人的安全，他們在外是完全暴露的狀態，太空人被太空垃圾打中的問題不再是「如果」，而是「何時」。

美國太空總署（NASA）估計，目前有超過2.7萬塊大於一般手機尺寸的太空垃圾在低軌道繞行，太空垃圾被歸類為人類在太空中留下的任何機械或碎片，包括油漆斑點到上個月墜入印度洋的中國火箭殘骸皆在列。

隨著俄羅斯、印度、中國和歐洲航天局陸續擁有自己雄心勃勃的太空計畫，更多火箭、航天器外殼和其他物體作為空間碎片進入軌道的可能性從未如此高，也同時增加類似風險。

太空人 中國 印度

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