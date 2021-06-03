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化學貨櫃輪沉沒 恐釀斯里蘭卡海域生態災難

編譯中心╱綜合2日電
一艘載有數噸化學品的貨船在斯里蘭卡的西海岸沉沒，恐將釀巨大的環境危機。(路透)
一艘載有數噸化學品的貨船在斯里蘭卡的西海岸沉沒，恐將釀巨大的環境危機。(路透)

一艘新加坡註冊的貨櫃輪在斯里蘭卡海域失火焚燒13天，雖然大火昨天撲熄，但到昨日貨櫃輪沉沒。打撈專家未能把船拖向深海，由於貨輪的油缸載有近350噸燃油和化學品，專家稱這可能導致巨大的環境危機。

路透報導，一艘在新加坡註冊的貨船（MV X-Press Pearl ）載有1486個集裝箱，裝有25噸硝酸和其他化學品。這艘貨船5月20日發生火災，隨後停靠在斯里蘭卡的西海岸。斯里蘭卡海軍稱，他們在事故發生後便專注於滅活，但船上的化學品不斷從甲板上掉落。

斯里蘭卡的漁業部長2日稱，發生火災的貨船在海岸邊沉沒，打撈人員正在將船隻拖到更深的水域。有專家指出，這艘貨櫃輪油箱裡278公噸的船用油與50公噸天然氣外洩至印度洋，這可能成為該國幾十年來最大的環境危機之一。

載運數百公噸化學物品與塑膠的MV X-Press Pearl號貨櫃輪，在岸上目視距離內燃燒了13天，救難人員終於在昨天撲滅火勢。官員認為，船上近1500個貨櫃大多已付之一炬。

斯里蘭卡政府已禁止漁民在該國西海岸80 公里長的海岸線捕魚，這將影響了5600 艘漁船的作業。與此同時，該國政府已部署數百名士兵清理受到污染的海灘。

斯里蘭卡已對此展開刑事調查。當局認為，船上失火是因硝酸外洩引起，船上人員5月11日即知道此事，也就是在失火之前9天。

這艘貨櫃輪起火燃燒時，正由印度古茶拉底省（Gujarat）駛往斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）途中，稍早曾到過卡達與杜拜，並裝載了25公噸的硝酸。

新加坡 印度 天然氣

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