抗議被當局逼認罪 白俄異議人士當庭「鋼筆刺喉」

白俄羅斯一名反對派活動人士1日在首都明斯克一家法庭出席聽證時，突然「把鋼筆刺進自己的喉嚨」，希望藉此表達抗議。(Getty Images)

白俄羅斯 一名反對派活動人士1日在首都明斯克（Minsk）一家法庭出席聽證時，突然「把鋼筆刺進自己的喉嚨」，希望藉此表達抗議，因為當局威脅他若不承認犯有組織反對總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）抗議的罪行、就會逮捕他的親友。

根據自由歐洲電台（Radio Free Europe）播放的畫面顯示，這名反對派活動人士拉提帕烏（Stsiapan Latypau）自傷後癱倒在被告囚籠的長椅上，看守隨即湧上處理他的傷勢，拉提帕烏隨後被放上擔架上抬出法院，脖子則用白布包紮，並被送進救護車。

白俄羅斯維阿斯納（Viasna）人權中心說，拉提帕烏進入藥物控制的人工昏迷狀態。他的律師拒絕就此發表評論。拉提帕烏自傷前曾「爬上被告席囚籠的長椅」，一邊聲稱調查人員告訴他「我如果不認罪，他們將對我家人和鄰居刑事立案」。

拉提帕烏2020年被控多項罪名並一直被關押，罪名包括在去年夏天大規模反對總統盧卡申科的抗議活動中的行動破壞了公共秩序。若罪名成立，拉提帕烏最多可被判處10年監禁。據悉，他還聲稱自己先前被關押在監獄 時就曾遭受折磨和不公平對待。

拉提帕烏的明顯自殺企圖是與反對盧卡申科抗議行動有關的最新事件，一名反對派政治人物上星期在獄中意外死亡、死因至今不明，另一名因抗議行為而接受調查的少年也從16層高的大樓跳樓自殺。白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tsikhanouskaya）痛斥「這是白俄羅斯國家恐怖、壓迫和酷刑的結果」，強調這種情況必須立即停止。