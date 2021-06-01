史諾登：拜登時任副總統 對監聽歐盟領袖「介入極深」

丹麥媒體報導，美國在2012至2014年曾利用丹麥海底電纜竊聽德國總統梅克爾等歐洲政要，美國吹哨者史諾登說，時任副總統的美國現任總統拜登對此事介入甚深。（路透）

美國 國家安全局與丹麥軍情局合作監聽歐洲政治人物的消息曝光後，曾在2013年揭發美國全球監聽計畫的國安局前外包雇員史諾登說，美國現任總統拜登 在副總統任內，對這起監聽盟邦政治領袖的醜聞「介入極深」。

拜登6月中將訪問英國和歐洲，還將和俄國總統普亭在瑞士舉行峰會，是拜登上任後首度出訪。丹麥廣播公司此時報導美國監聽歐洲醜聞，勢必會引起美國與歐洲盟邦之間關係緊張。

史諾登2013年揭發美國監聽梅克爾 ，當時美國歐巴馬政府沒有直接否認，僅表示當下沒有監聽梅克爾的電話，以後也不會。

在丹麥協助美國監聽歐洲領袖的報導披露後，史諾登指控美國現任總統拜登「從一開始就對這椿醜聞介入極深」。拜登當時擔任歐巴馬的副總統。

史諾登推文說：「不僅應公開要求丹麥公布全部實情，也應要求丹麥的老大哥（美國）公布。」他說，拜登這趟訪問歐洲，恐怕得想好如何回答相關問題。

史諾登2013年向媒體洩露大量美國情報單位監聽網路和電話的細節，美國指控他竊取政府資產和未經授權的國防資訊通訊，以及故意傳播機密通訊情報。在美國通緝史諾登後，史諾登逃到俄國獲得庇護。在史諾登洩密前，美國國安局堅稱從未收集私人電話紀錄。