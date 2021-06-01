美取消南韓飛彈射程限制 北韓批兩面手法 分析：劍指中國

美國總統拜登和南韓總統文在寅舉行峰會時，宣布廢除限制南韓飛彈射程，引來北韓批評。圖為拜登在白宮聽取文在寅的講話。(美聯社)

美國 總統拜登和南韓 總統文在寅5月舉行峰會，宣布廢除限制南韓飛彈射程及彈頭重量的「韓美飛彈指南」。北韓 朝中社5月31日批評美國，稱這是「可恥兩面手法」，警告會升高朝鮮半島緊張局勢並引發軍備競賽。

在這項指南廢除前，南韓原本不能研發建造射程超過800公里的飛彈。

朝中社以國際事務評論員的名義指出，取消飛彈限制再度凸顯美國對北韓的「敵對政策，這是可恥的兩面手法」。這項聲明是北韓首度對美韓峰會做出反應。

北韓在這份31日發表的聲明中，沒有直接評論美國的北韓政策，只說「許多國家」認為該政策是場「騙局」，稱廢除飛彈指南「顯然是蓄意和敵對舉動」。聲明也指控美國採雙重標準，北韓發展彈道飛彈就遭到制裁，卻允許南韓發展射程能打擊北韓和「鄰國」的飛彈。

聲明說，美國廢除飛彈指南，「用意是在朝鮮半島和周圍地區製造軍備競賽，阻礙北韓發展」。

分析家說，南韓原本可建造射程800公里的飛彈，足以涵蓋北韓，這次美國將這項限制也取消，顯然目標並非北韓，而是劍指中國。南韓分析認為，北韓知道美國的用意，因此這次反應並不如預期激烈，只由朝中社評論員發表聲明。

北韓今年3月試射新型彈道飛彈，是今年第一次試射，也是拜登上任以來首次。北韓的聲明也警告，廢除飛彈指南為北韓軍事建設提供正當理由，「美國和南韓如今彰顯了他們的侵略野心，他們沒有任何理由指責我方加強自衛能力」。