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以色列現造王者支持「變天」 內唐亞胡12年總理位不保

編譯中心／綜合30日電
以色列總理內唐亞胡（左）2013年與時任財長的拉皮德（右）出席記者會。（路透）
以色列總理內唐亞胡（左）2013年與時任財長的拉皮德（右）出席記者會。（路透）

以色列國會掌握關鍵6席的右派政黨聯盟「右傾」（Yamina），其領導人班奈特今天決定支持「變天」，此舉很可能結束總理內唐亞胡12年執政，那將使班奈特成為「造王者」。

半島電視台報導，班奈特（Naftali Bennett）與右傾成員見面後說：「我有意盡最大努力跟我的朋友拉皮德（Yair Lapid）一起促成全國團結政府。因此，如果一切順利的話，我們可以一起讓國家免於混亂，使以色列重回正軌。」

率領右翼「聯合黨」（Likud party）的內唐亞胡在兩年內四度試圖組閣失利後，總統李佛林（Reuven Rivlin）早前指定中間派「未來黨」（Yesh Atid）領導人、曾任財政部長的拉皮德籌組政府。

未來黨在3月23日以色列自2019年4月以來第4場無定論大選後成為國會第2大黨，被寄予「變天」厚望的拉皮德可於6月2日子夜之前組成政府。如果拉皮德6月2日子夜無法組成政府，以色列很可能得進行第5場大選。

在以色列國會掌握關鍵6席的右派政黨聯盟「右傾」，其領導人班奈特支持「變天」。（路...
在以色列國會掌握關鍵6席的右派政黨聯盟「右傾」，其領導人班奈特支持「變天」。（路透）

獨立新聞媒體「中東之眼」 報導，電視轉播班奈特上述演說，他的決定可能使拉皮德聚攏右翼、中間和左派政黨，讓內唐亞胡自1999年以來首度在選舉中吞敗。班奈特的右傾在120席國會中雖然只有6席，卻足以讓他成為「造王者」。

依照預期的權力共享協議，班奈特可能會先接替內唐亞胡成為總理，之後再由拉皮德依照輪替協議繼任。

在班奈特上述宣布後，內唐亞胡指控班奈特「世紀詐騙」，強調對方曾經公開承諾不加入拉皮德陣營，並強調上述可能的執政聯盟恐對以色列安全和未來造成危害。

內唐亞胡試圖進行最後反撲，今天提出建議想要拉攏另一位右派政治人物薩爾（Gideon Saar），讓薩爾先當總理15個月，再由他自己做兩年，然後讓班奈特接手做完剩餘任期。不過曾任聯合黨政府部長的薩爾很快就予以拒絕。

若真變天 以巴衝突料擺一邊

然而，除了拉內唐亞胡下馬之外，可能的新執政聯盟成員幾乎沒有共同點。反內唐亞胡陣營需仰賴國會中的阿拉伯成員支持，他們反對班奈特的大部分理念，班奈特主張在遭到占領的約旦河西岸擴大屯墾並予以局部兼併。反內唐亞胡陣營如果成功，預料會先將和巴勒斯坦等衝突擺一邊，聚焦如何從新冠疫情中恢復經濟。

政敵表示，內唐亞胡所涉貪瀆案是以色列必須換人執政的主因，強調他會運用新任期立法賦予豁免權以自保。內唐亞胡是以色列在位最久領導人。遭依收賄、詐欺及背信罪名起訴的他一旦失勢恐面臨重刑，已竭盡所能地為延續政治生命奮戰兩年。

以色列 疫情 財政部

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