駭人「種族滅絕」 加拿大原民學校舊址驚現215孩童遺骨

坎路普斯市印地安人寄宿學校舊址發現超過200具兒童遺骸。（美聯社）

加拿大 過去興建諸多寄宿學校，用來強制同化原住民。加拿大一個原住民團體28日表示，在卑詩省一座舊日寄宿學校附近發現地下埋有215名孩童遺骨，是加國史上對原住民「文化種族滅絕」所發現最多屍體的案件。

紐約時報 報導，過去幾十年加國大部分原住民孩童會被從家裡帶走，強制住入寄宿學校，很多人從此再沒返家，孩童家人只能獲得不清不楚的解釋，有時甚至什麼解釋都沒有。

卑詩省的原住民團體Tk’emlups te Secwepemc First Nation主席卡西米爾（Rosanne Casimir）表示，他們透過能探勘地面下的雷達，在1890年至1969年由天主教開辦的「坎路普斯印第安寄宿學校」（Kamloops Indian Residential School）舊址附近，探測到含215具孩童遺骨的大型墳場，年齡最小的只有3歲左右。他說，這是學校行政人員間「流傳過，卻從未記載過、難以想像人命損失」。

卡西米爾在記者會說：「這是嚴酷的現實，也是我們的真相與歷史，這也是我們長久奮鬥所想證明的事。對我而言，這是段極其駭人的歷史。」

路透報導，加拿大總理杜魯多 形容這件事令人心碎，他在推特發文：「這是對我國歷史黑暗可恥的一個篇章的痛苦提醒。」天主教迄今未就事件正式道歉。溫哥華大主教區大主教米勒發聲明表示，有需要繼續發掘教會營辦寄宿學校所發生的每一起悲劇，「時間流逝並不能抹去苦難」。

加拿大政府2008年正式為原民寄宿學校一事道歉，並成立「真相與和解委員會」費時6年調查已停止運作的寄宿學校，於2015年公布此舉構成的「文化種族滅絕」事實。

報告記載，曾就讀寄宿學校的15萬名孩童中，許多人都經歷可怕的身體虐待、性侵、營養不良及其他暴行。這些學校通常由代表渥太華當局的基督教教會承辦，時間從1840年代到1990年代。

報告發現，超過4100名孩童在就讀寄宿學校期間死亡。坎路普斯印第安寄宿學校曾是加拿大最大間寄宿學校，埋葬此地的215名學童遺骸，據信不在前述4100人之列，在這次被發現前似也沒有相關記錄。

Tk’emlups te Secwepemc First Nation表示正和法醫接洽，並聯繫家中曾有就讀這間學校的家庭，初步調查結果預計6月中旬出爐。