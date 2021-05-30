我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增486例本土確診、21死 總病例破7000

國殤日全美行動 逾30城市反仇亞集會

駭人「種族滅絕」 加拿大原民學校舊址驚現215孩童遺骨

編譯中心／綜合29日電
坎路普斯市印地安人寄宿學校舊址發現超過200具兒童遺骸。（美聯社）
坎路普斯市印地安人寄宿學校舊址發現超過200具兒童遺骸。（美聯社）

加拿大過去興建諸多寄宿學校，用來強制同化原住民。加拿大一個原住民團體28日表示，在卑詩省一座舊日寄宿學校附近發現地下埋有215名孩童遺骨，是加國史上對原住民「文化種族滅絕」所發現最多屍體的案件。

紐約時報報導，過去幾十年加國大部分原住民孩童會被從家裡帶走，強制住入寄宿學校，很多人從此再沒返家，孩童家人只能獲得不清不楚的解釋，有時甚至什麼解釋都沒有。

卑詩省的原住民團體Tk’emlups te Secwepemc First Nation主席卡西米爾（Rosanne Casimir）表示，他們透過能探勘地面下的雷達，在1890年至1969年由天主教開辦的「坎路普斯印第安寄宿學校」（Kamloops Indian Residential School）舊址附近，探測到含215具孩童遺骨的大型墳場，年齡最小的只有3歲左右。他說，這是學校行政人員間「流傳過，卻從未記載過、難以想像人命損失」。

卡西米爾在記者會說：「這是嚴酷的現實，也是我們的真相與歷史，這也是我們長久奮鬥所想證明的事。對我而言，這是段極其駭人的歷史。」

路透報導，加拿大總理杜魯多形容這件事令人心碎，他在推特發文：「這是對我國歷史黑暗可恥的一個篇章的痛苦提醒。」天主教迄今未就事件正式道歉。溫哥華大主教區大主教米勒發聲明表示，有需要繼續發掘教會營辦寄宿學校所發生的每一起悲劇，「時間流逝並不能抹去苦難」。

加拿大政府2008年正式為原民寄宿學校一事道歉，並成立「真相與和解委員會」費時6年調查已停止運作的寄宿學校，於2015年公布此舉構成的「文化種族滅絕」事實。

報告記載，曾就讀寄宿學校的15萬名孩童中，許多人都經歷可怕的身體虐待、性侵、營養不良及其他暴行。這些學校通常由代表渥太華當局的基督教教會承辦，時間從1840年代到1990年代。

報告發現，超過4100名孩童在就讀寄宿學校期間死亡。坎路普斯印第安寄宿學校曾是加拿大最大間寄宿學校，埋葬此地的215名學童遺骸，據信不在前述4100人之列，在這次被發現前似也沒有相關記錄。

Tk’emlups te Secwepemc First Nation表示正和法醫接洽，並聯繫家中曾有就讀這間學校的家庭，初步調查結果預計6月中旬出爐。

加拿大 紐約時報 杜魯多

上一則

希臘搶先推出首本歐盟「疫苗護照」 6月實施

下一則

東京奧運選手須簽「生死狀」 要求自負傳染病致死風險

延伸閱讀

上次全裸 這次尿尿 加拿大議員視訊會議二度出包

上次全裸 這次尿尿 加拿大議員視訊會議二度出包
美房屋裝修潮降溫 木材價格漲勢可能放緩

美房屋裝修潮降溫 木材價格漲勢可能放緩
降低仇亞歧視攻擊 拜登簽行政令

降低仇亞歧視攻擊 拜登簽行政令
通用5車廠下周復工

通用5車廠下周復工

熱門新聞

新加坡在亞洲國家裡面，防疫工作保持不錯。圖為新加坡夜景。(Pexels)

快看世界／亞洲疫未平 這個國家成富人「避難地」

2021-05-28 12:19
耗資數十億元的「疫苗全球取得機制」(COVAX)，去年初的原始構想是全球版「神速行動」，但由於問題不斷，將難以達成目標。(路透)

COVAX計畫跳票 疫苗用光 92國落空了…

2021-05-26 22:32
越南首都河內一名男子26日在封鎖區內領取食物。歐新社

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

2021-05-29 17:01
超過130年歷史的加拿大卑詩省甘露市寄宿學校（Kamloops Residential School），被發現地底埋葬了215具兒童骸骨，年紀最小的更只有3歲。(路透)

加拿大寄宿學校舊址 挖出215具兒童骸骨 最小僅3歲

2021-05-28 21:49
塞席爾這個沒多少人能在地圖找到位置的國家，近來突然爆紅，因塞席爾如今是全球新冠疫苗覆蓋率最高的國家，但疫情仍揮之不去。路透

疫苗覆蓋率最高確診仍續增？這個島國給世人的啟示

2021-05-27 11:04
哈利近日作客Podcast節目，將自己身為王子的「基因之痛」加諸在父親、女王和已故祖父身上。（視頻截圖）

哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國

2021-05-21 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查
越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快
研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差

研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差
什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲
英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞