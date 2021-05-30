英相與小23歲同居女友秘密完婚 原盛傳明年7月才結

英國首相強生與未婚妻席孟茲29日在倫敦西敏主教座堂秘密完婚。圖為今年5月兩人到倫敦西敏投票。（ 路透）

太陽報和每日郵報報導，英國首相強生與未婚妻席孟茲今天在倫敦西敏主教座堂舉行結婚典禮，秘密完婚。

路透報導，強生的唐寧街首相官邸一名女發言人，不願針對媒體報導置評。太陽報報導稱，賓客於最後一刻才受邀出席在倫敦市中心舉行的結婚儀式，甚至連強生辦公室資深成員都對結婚計畫毫無所悉。

在當前防疫措施下，英格蘭地區結婚典禮限制僅30名賓客能出席。

自從強生於2019年成為英國首相以來，現年56歲的強生和33歲的席孟茲就一直同住在唐寧街首相官邸。兩人於去年宣布訂婚，且席孟茲已懷孕。他們的兒子於去年4月29日誕生，取名威爾弗雷德．勞瑞．尼可拉斯．強生（Wilfred Lawrie Nicholas Johnson）。這是席孟茲的第一個孩子，強生則是第6度當爸爸。

太陽報先前報導稱，結婚喜帖已寄送給親朋好友，預定2022年7月30日舉行婚禮。

凱特 接種第一劑疫苗 推文致謝

英國擴大新冠疫苗接種，王室成員也紛紛響應以鼓勵國民加入，繼英國女王 夫婦、威廉王子之後，他的妻子凱特28日也表示，她已接種第一劑新冠疫苗，並向參與疫苗接種推行計畫的每個人致敬。

39歲的凱特表示，她在倫敦科學博物館接種第一劑疫苗，並在推特附上自己接種疫苗的照片。38歲的威廉王子上周也表示已接種第一劑疫苗；英國女王伊麗莎白二世1月就接種第一劑疫苗，且鼓勵其他人注射疫苗，還說過程很迅速，完全不痛。

英國目前提供30歲以上民眾接種新冠疫苗，已經有3880萬人施打第一劑疫苗。