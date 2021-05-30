普亭會見魯卡申柯 諷西方雙重標準

白俄羅斯 當局23日強迫一架途經白俄的愛爾蘭瑞安航空客機轉降首都明斯克，逮捕機上一名異議記者，引發全球譁然。俄國總統普亭 28日晚間在黑海度假勝地索契官邸會見白俄羅斯強人總統魯卡申柯，表達堅定支持。俄羅斯衛星網報導，兩人會談五個多小時。

這次會談在客機迫降事件前已計畫好，客機事件讓會談成為關注焦點。普亭同意魯卡申柯所說，西方國家對客機迫降一事的抗議是「情緒失控」。

普亭表示，他「很高興」見到魯卡申柯，還提議兩人一起游泳。

普亭還暗諷西方國家雙重標準。他說，玻利維亞總統莫拉萊斯2013年7月搭乘座機返國途中，歐洲當局獲報，潛逃的美國國家安全局（NSA）承包商前雇員史諾登可能藏身機上，要求座機轉向、迫降奧地利首都維也納，「要莫拉萊斯下機」，有關人員並上機搜索，當時西方國家「默不作聲」，幾乎沒有譴責。

魯卡申柯抱怨，西方國家企圖煽起白俄內部動亂，想讓情況惡化到去年8月的程度。去年8月白俄總統大選，魯卡申柯贏得第六任期，反對派人士指控舞弊，引發大規模示威。

魯卡申柯政府23日派出戰機，強迫一架瑞安航空客機降落首都明斯克，以逮捕26歲反對派記者普羅塔塞維奇。部分西方國家譴責白俄此舉等同劫機。歐盟 24日決定禁止白俄各航空公司的飛機進入歐盟空域，並敦促總部設在歐盟的各家航空公司避開白俄領空。白宮發言人莎奇28日宣布，美國將於6月3日恢復先前解除的、對九家白俄國有企業的制裁。