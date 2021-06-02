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以國總理無心救火 藉衝突鞏固政權

編譯李京倫
以色列總理內唐亞胡被指無意平息以巴緊張情勢，成為巴勒斯坦支持者的抗議對象。（歐新社）
以色列總理內唐亞胡被指無意平息以巴緊張情勢，成為巴勒斯坦支持者的抗議對象。（歐新社）

紐約時報報導，這次以巴衝突爆發的一大原因是以色列總理內唐亞胡無意平息事態。分析家指出，內唐亞胡在任內屢次藉以巴衝突鞏固地位，目前他須仰賴極右派才能組閣，自然無心化解緊張情勢。

4月21日，以國極右派猶太人組織「火焰」在耶路撒冷市區遊行，高喊「阿拉伯人去死」，並攻擊路過的巴勒斯坦人。一群猶太人被拍到攻擊一間巴勒斯坦民宅，另一群猶太人則看到疑似巴勒斯坦駕駛人就打。

一些外國外交官和當地領袖勸以國政府出面緩頰，未料政府愛理不理。

以國3月舉辦兩年內第四次國會大選，結果無人明顯勝出，內唐亞胡正在為組建聯合政府進行談判，需要幾名極右派國會議員加入他的行列。

其中一人是「火焰」前法律顧問、律師吉維爾，主張把以色列境內對國家不忠的阿拉伯人公民驅逐出境，曾在自家客廳掛著屠殺29名巴人的猶太極端分子戈德斯坦肖像。有人指控內唐亞胡迎合吉維爾這種人，並放任耶路撒冷情勢升級，好讓以色列人團結支持他。

著有內唐亞胡傳記的政治評論家菲佛說：「猶太人與阿拉伯人早在以色列建國前就關係緊張，這不是內唐亞胡製造的，但內唐亞胡執政這麼多年，屢屢為了政治利益煽動和利用這些緊張情勢，情勢失控時他也沒盡領袖責任去滅火。」

內唐亞胡高級顧問瑞格夫不同意這類觀點，他說：「事實恰恰相反，總理盡最大努力讓情勢降溫。」

猶太 以色列 紐約時報

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