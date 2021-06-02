以巴熄火16年 4因素重燃戰火

以軍狂轟加薩，圖為以色列火砲部隊向加薩射擊。（美聯社）

在埃及斡旋、美國施壓之下，以色列 和控制加薩走廊的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯 同意21日凌晨2時起停火，暫時結束11天的軍事衝突。這場近7年來最嚴重的以巴衝突，至少造成243名巴勒斯坦人喪生，包括66名兒童和39名女性，以國則有12人死亡。

以巴相安無事多年，為何偏在5月發生嚴重衝突？紐約時報報導，以國警方屢次突襲伊斯蘭教聖地之一、耶路撒冷阿克薩清真寺，被視為嚴重侮辱穆斯林；以國當局驅逐東耶路撒冷六個巴勒斯坦家庭，勾起巴人長年遭受歧視的怒火；以國總理內唐亞胡認為需要安撫日益強硬的極右派，幾乎無意平息事態；加上哈瑪斯想乘機提高在巴勒斯坦的地位，四大因素促使以巴衝突再度爆發。

距離上次以國與哈瑪斯發生重大衝突已有7年。距離上次巴勒斯坦人「大起義」、也就是暴力反抗以國占領約旦河西岸和加薩走廊，已有16年。

今年3月，以國軍方幾乎沒人料到會發生以巴衝突。軍方私下簡報時說，以國的最大威脅是伊朗和黎巴嫩。巴勒斯坦則忙著對抗新冠肺炎疫情，以國封鎖導致加薩失業率高達五成，隨著巴勒斯坦人益發認為經濟比戰爭重要，哈瑪斯的聲望逐步下降。

情勢從4月開始轉變。

阿克薩清真寺衝突 是導火線

4月13日是伊斯蘭教齋月第一天，耶路撒冷聖殿山上的阿克薩清真寺為此舉行祈禱儀式。而這天也是以色列陣亡將士紀念日，當晚以國總統李佛林在清真寺下方的猶太聖地西牆發表演說，以國官員擔心祈禱會蓋過他的演講聲，要求清真寺別在演講期間播放祈禱。

阿克薩清真寺是伊斯蘭教第三大聖地，僅次於麥加和麥地那。該清真寺一名高級職員說，由約旦政府管轄的清真寺拒絕以國的要求，認為這是不敬。

當晚，以國警方突襲清真寺，將巴勒斯坦服務人員推到一邊，強行登上四座喚拜塔，切斷播放祈禱的喇叭電線。

「這是一個轉折點」，耶城大穆夫提（伊斯蘭教最高宗教法官）薩布里說，「以國警方的行動使局勢惡化」。

以國驅逐耶城巴人 引發抗議

換作其他時候，這件事可能很快被遺忘，但在今年4月，幾個因素出乎意料地結合，使這場輕微衝突演變成嚴重對決。

首先，是以國驅逐東耶路撒冷謝赫．賈拉區六個巴勒斯坦家庭案。以色列人多年來一直想接管他們的房子，今年稍早地方法院判以色列人勝訴，命令巴勒斯坦人搬離，激起巴勒斯坦人怒火，在4月多次為此上街抗議。

猶太人已在謝赫．賈拉區住了數千年，1948年耶城戰役後逃離，獨立建國的以色列拿下耶城西部，約旦則取得東部。1950年代，約旦政府把幾個巴勒斯坦難民家庭遷到這裡住。1967年以國打贏六日戰爭後兼併東耶路撒冷，但不被國際承認，而巴勒斯坦人一直希望以東耶路撒冷作為未來獨立建國後的首都。

以國在東耶路撒冷實施歧視性政策。出生在東耶路撒冷的猶太人是以國公民，出生在東耶路撒冷的巴人卻只有永久居留權。以國建立不少定居點，使巴人聚居區難以擴張，擁擠不堪，而巴人蓋的幾千間違建，隨時可能被以國當局拆除。

巴勒斯坦加薩地區救援人員營救陷在倒塌建築物裡的平民。（路透）

哈瑪斯宣戰 加薩淪以巴戰場

另外，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯因害怕敗選，4月29日宣布取消15年來首次大選，使他顯得軟弱。

哈瑪斯看到機會，並自我定位為充滿鬥志的耶城捍衛者。加薩市艾茲哈爾大學政治專家阿布薩達說：「哈瑪斯認為，這樣做能展示他們更有能力領導巴勒斯坦。」

5月4日，以巴衝突爆發前6天，哈瑪斯軍方負責人迪夫發表罕見的公開聲明說：「這是我們的最後警告：如果不立即停止在謝赫．賈拉區對我們人民的侵犯，我們將不會袖手旁觀。」

隨後情勢驟然升級。5月7日，以國警察 又突襲阿克薩清真寺，晚間8點後不久，手持催淚彈、閃光彈和橡膠子彈槍的警察衝進清真寺，與扔石頭的抗議者發生數小時衝突，數百人受傷。在齋月最後一個周五、也是最神聖夜晚之一，在伊斯蘭教聖地祈禱室內發射閃光彈和子彈，被視為對所有穆斯林的嚴重侮辱。

5月10日清晨，以國警察再次突襲阿克薩清真寺，是三天來第二次以國警方在該清真寺內發射閃光彈和橡膠子彈，國際媒體廣泛報導。

以國軍隊開始命令平民遠離加薩地帶。10日傍晚6點過後，加薩開始向以國發射火箭砲。