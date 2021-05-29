我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾50.1%民眾 已接種第1劑疫苗

台單日21死創新高 新增486例確診

俄國挺白俄 拒絕法國、奧地利客機飛越領空

編譯中心／綜合28日電
俄國總統普亭（右）與白俄總統魯卡申柯（左）28日於索契討論白俄攔截瑞安航空班機一事。（美聯社）
俄國總統普亭（右）與白俄總統魯卡申柯（左）28日於索契討論白俄攔截瑞安航空班機一事。（美聯社）

俄羅斯與西方國家的關係日益惡化，法國航空公司表示，28日再次取消從巴黎飛往莫斯科的一個航班，因為俄羅斯拒絕了法航繞過白俄羅斯領空的飛行路線。此外，俄國總統普亭28日與白俄總統魯卡申柯28日在俄羅斯索契會面後，表達對白俄支持。

法航表示，「由於涉及有關避開白俄羅斯空域的操作性原因，以及必須獲得俄羅斯當局的重新核准才能進入他們的領空」，因此取消編號AF1154航班。

為了逮捕知名異議記者普羅塔塞維奇，日前白俄羅斯當局謊稱機上有炸彈，迫使愛爾蘭瑞恩航空班機轉降白俄首都明斯克，因此歐盟呼籲各家航空公司的航機迴避白俄羅斯領空。26日法航即已因相同理由而取消了飛往莫斯科的航班。奧地利航空27日也取消自維也納飛往莫斯科的班機。

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾稍早表示，歐盟將密切關注，若會員國航空公司迴避白俄羅斯空域，俄羅斯是否將全數拒絕其航機入境降落。

立陶宛逐2白俄外交官

立陶宛外交部今天發布聲明表示，將驅逐兩名白俄羅斯外交人員出境，因為他們從事「與外交人員身分不符的活動」。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯在推特表示：「已要求兩名以外交身分作掩護的白俄情報人員離開立陶宛。慢走，不送。」聲明指出：「立陶宛也與拉脫維亞站在同一陣線，他們駐明斯克大使館外交人員和員工幾天前無端遭驅逐出境。」

本周稍早，白俄運動員在拉脫維亞參加冰球世錦賽，在他們下榻的飯店外，原本懸掛白俄國旗，卻被換成白俄反對派使用的旗幟，白俄當局因此驅逐拉脫維亞外交人員報復。

白俄羅斯 立陶宛 歐盟

上一則

北韓反資本主義 「時尚警察」嚴抓穿緊身牛仔褲送勞改

下一則

日本「緊急宣言」再延至6/20 距東奧開幕只剩50天

延伸閱讀

白俄「攔機」逮人 歐盟擴大制裁 斷航外還點名碳酸鉀、石油與金融

白俄「攔機」逮人 歐盟擴大制裁 斷航外還點名碳酸鉀、石油與金融
疫苗血栓副作用 德專家破解了

疫苗血栓副作用 德專家破解了
白俄異議記者認罪 父親認他遭毆打且講話像念稿

白俄異議記者認罪 父親認他遭毆打且講話像念稿
白俄「劫機」逮異議記者 歐美譴責喊制裁

白俄「劫機」逮異議記者 歐美譴責喊制裁

熱門新聞

哈利近日作客Podcast節目，將自己身為王子的「基因之痛」加諸在父親、女王和已故祖父身上。（視頻截圖）

哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國

2021-05-21 02:29
耗資數十億元的「疫苗全球取得機制」(COVAX)，去年初的原始構想是全球版「神速行動」，但由於問題不斷，將難以達成目標。(路透)

COVAX計畫跳票 疫苗用光 92國落空了…

2021-05-26 22:32
一項研究報告指出，2017至2018年因患肺炎住院的病患體內，曾發現據信源自於狗的新型冠狀病毒，若證實是病原體，可能就是已知第8種導致人類患病的獨特冠狀病毒。美聯社

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

2021-05-21 10:49
哈利王子再度以受訪者的身分，與歐普拉侃侃而談內心的創傷。(美聯社)

哈利控王室忽視他和梅根 喪母痛靠酗酒吸毒麻痺

2021-05-21 21:26
新加坡在亞洲國家裡面，防疫工作保持不錯。圖為新加坡夜景。(Pexels)

快看世界／亞洲疫未平 這個國家成富人「避難地」

2021-05-28 12:19
塞席爾這個沒多少人能在地圖找到位置的國家，近來突然爆紅，因塞席爾如今是全球新冠疫苗覆蓋率最高的國家，但疫情仍揮之不去。路透

疫苗覆蓋率最高確診仍續增？這個島國給世人的啟示

2021-05-27 11:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險
疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打
黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者
湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因

湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因
台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS