俄國挺白俄 拒絕法國、奧地利客機飛越領空

俄國總統普亭（右）與白俄總統魯卡申柯（左）28日於索契討論白俄攔截瑞安航空班機一事。（美聯社）

俄羅斯與西方國家的關係日益惡化，法國航空公司表示，28日再次取消從巴黎飛往莫斯科的一個航班，因為俄羅斯拒絕了法航繞過白俄羅斯 領空的飛行路線。此外，俄國總統普亭28日與白俄總統魯卡申柯28日在俄羅斯索契會面後，表達對白俄支持。

法航表示，「由於涉及有關避開白俄羅斯空域的操作性原因，以及必須獲得俄羅斯當局的重新核准才能進入他們的領空」，因此取消編號AF1154航班。

為了逮捕知名異議記者普羅塔塞維奇，日前白俄羅斯當局謊稱機上有炸彈，迫使愛爾蘭瑞恩航空班機轉降白俄首都明斯克，因此歐盟 呼籲各家航空公司的航機迴避白俄羅斯領空。26日法航即已因相同理由而取消了飛往莫斯科的航班。奧地利航空27日也取消自維也納飛往莫斯科的班機。

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾稍早表示，歐盟將密切關注，若會員國航空公司迴避白俄羅斯空域，俄羅斯是否將全數拒絕其航機入境降落。

立陶宛 逐2白俄外交官

立陶宛外交部今天發布聲明表示，將驅逐兩名白俄羅斯外交人員出境，因為他們從事「與外交人員身分不符的活動」。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯在推特表示：「已要求兩名以外交身分作掩護的白俄情報人員離開立陶宛。慢走，不送。」聲明指出：「立陶宛也與拉脫維亞站在同一陣線，他們駐明斯克大使館外交人員和員工幾天前無端遭驅逐出境。」

本周稍早，白俄運動員在拉脫維亞參加冰球世錦賽，在他們下榻的飯店外，原本懸掛白俄國旗，卻被換成白俄反對派使用的旗幟，白俄當局因此驅逐拉脫維亞外交人員報復。