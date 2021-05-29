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敘利亞內戰10年總統卻3度連任 西方斥不公、俄國道賀

編譯中心／綜合28日電
敘利亞總統阿塞德（前排右二）贏得第四任期，將執政至2028年。（路透）
敘利亞總統阿塞德（前排右二）贏得第四任期，將執政至2028年。（路透）

敘利亞總統阿塞德在本次大選中以95.1%得票率贏得第4個任期，將續掌這個遭戰亂蹂躪的國家，不過反對派和西方國家認為這場選舉充斥舞弊。

路透報導，阿塞德政府表示26日的大選顯示，雖然敘國衝突戰亂已達10年之久，但國家依然正常運作。敘利亞內戰已導致數以十萬計人民喪生，1100萬人逃離家園，相當全國近半人口。

國會議長薩巴27日在記者會上宣布選舉結果，表示選民投票率約在78%上下，超過1400萬敘利亞民眾參與投票。阿塞德陣營在臉書上寫道，「感謝所有敘利亞人所保持的高度民族主義及踴躍參與，為了敘利亞兒童及青年的未來，讓我們從明日開始著手打造敘利亞的希望。」

據中央社引述法新社報導，這場選舉在政府掌控的2/3國土和若干敘利亞海外大使館舉行。

這是敘國內戰爆發、造成逾38萬8000人喪命以來舉行的第2次總統大選。聯合國主導的和平進程曾要求選舉在國際監督下進行，有助為新憲法和政治安定鋪路，但大選仍照常舉行。

俄羅斯總統普亭28日恭喜盟友阿塞德贏得連任，並稱這證實他在敘利亞享有「高度政治權威」。俄羅斯是敘利亞政權在內戰中的重大盟友，外界認為，俄國2015年9月介入這場衝突，使得戰局轉而對阿塞德有利。

法國、德國、義大利、英國和美國外長大選前在一篇批評阿塞德的聲明中表示，這場選舉不會自由，也不會公平。與阿塞德敵對的土耳其也曾表示這場選舉不合法。

阿塞德勝選後將繼續掌權7年，延續家族統治到近60年。他的父親、前總統哈菲茲先前治理敘利亞30年，直到2000年過世。

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