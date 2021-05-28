東京奧運又多了阻難…地圖標「竹島」 韓揚言杯葛

東京奧運到底辦不辦，日本國內反對續辦聲音高漲。(路透)

日本東京奧運 前途未卜，除了疫情陰霾，現在又多了一項阻難。南韓前總理李洛淵27日以東京奧組委在官網的日本地圖上標注了竹島（南韓稱獨島）為由要求刪除，主張「若日本拒絕，（南韓）政府應動員杯葛」。

日本共同社報導，李洛淵在社交網站（SNS）發文表明上述態度，前總理丁世均26日也在SNS主張，若日本拒絕刪除，「必須採取不參加奧運會等所有手段」。市民27日則在首爾日本大使館前舉行了譴責日本的集會。

南韓外交部發言人指出，「絕不接受將獨島標注為日本的領土」，表示將與相關機構磋商，「積極進行必要的應對」。

報導稱，東奧官網上的火炬傳遞路線圖中島根縣上方標有小點，把上述島嶼標記為日本領土，前年南韓政府曾就此抗議。後來，東京奧組委更換路線圖，肉眼看不到該島標注，但放大畫面能發現該島的位置上依然標有小點。

記者張文馨／華盛頓報導

日本與歐盟 27日發布聯合聲明，提到支持公平、負擔得起的、安全有效的新冠疫苗；歐盟並表態，支持日本今年夏天在安全無虞的方式下，在東京舉辦奧運會與帕奧會，聲明中稱這是擊敗新冠病毒的全球團結象徵。

日本首相菅義偉27日與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）舉行視訊會議，上一次雙邊峰會是兩年前，安倍晉三擔任日本首相時期。

「我們強調台灣灣海峽和平穩定重要性，並鼓勵和平解決兩岸議題。」聲明中也提到，日本與歐盟將持續就彼此與中國和俄羅斯的關係，交換意見。

這是近期以來首份沒有美國參與，卻提及台海的國際聲明。

推動將台海議題納入國際聲明的白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）26日在史丹佛亞太研究所線上活動，談到對台政策。

日經報導，日本盼藉這紙聲明，為下月在英國舉行的G7峰會討論台灣議題鋪路。G7領袖峰會預定下月11日到13日在英國康瓦爾（Cornwall）舉行，美國總統拜登將出席，這也是拜登上任後首個實體出訪行程。

日經報導，這場峰會談及歐盟的印太戰略，菅義偉在會中批評中國在日本擁有的尖閣諸島（釣魚台）附近水域的行為，破壞國際法；不過，聯合聲明並未提到尖閣群島。