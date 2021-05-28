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熱難擋 全球5年內恐升1.5°C

編譯中心╱綜合27日電

聯合國26日發布報告，未來5年全球氣溫將有四成機率，會短暫地比工業化前氣溫增加攝氏1.5度，且這機率正在攀升中。

這並非意味全世界已將超越巴黎氣候協定所設的長期暖化門檻攝氏1.5度；科學家警示，避免氣候變遷大災難效應的最高增溫限度是攝氏1.5度。巴黎氣候協定目標，看的是30年平均溫度，而不是1年的溫度變化。

但聯合國所屬世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）聲明強調：「我們可測量到，且勢不可擋地愈來愈靠近」這個門檻。他形容這項研究是降低溫室氣體排放的另一個警鐘。

根據報告，2021年至2025年期間的每1年，可能至少升溫攝氏1度。

報告也預測，這些年當中至少會有1年創下史上最熱、刷新2016年的高溫紀錄，這種機率有90%。

根據WMO在4月的報告，2020年是史上3個最高溫紀錄之一，全球平均溫度比工業化前氣溫攀升攝氏1.2度。

美國國家航空暨太空總署（NASA）紐約哥達德太空研究中心（Goddard Institute for Space Studies）主管施密特（Gavin Schmidt）指出：「年度溫度會有點上上下下，但這長期趨勢卻是難以改變的。」  

他說：「這看似我們無可避免地將越過這些界限」，「因為制度上有所延宕，系統上也出現惰性，且我們至今尚未真的大幅刪減全球溫室氣體排放。」  

WMO說，全球幾乎所有地區，在未來五年可能比過去不久前更熱。

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