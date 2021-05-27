疫情延燒又逢天災 暴雨襲印度 150多萬人急撤

強烈熱帶氣旋重襲印度。(新華社)

豪雨、狂風和巨浪今天橫掃印度 東岸地區，這是這個新冠疫情重災區國家兩周來，第二次遭熱帶氣旋 侵襲，迫使150多萬人撤離，當局宣布有2人死亡。

強烈熱帶氣旋陶特（Tauktae）上周侵襲印度西部，是幾十年來侵襲這個地區的最猛烈熱帶氣旋，造成至少155人喪生，其中包括數十名鑽油平台工人。如今熱帶氣旋雅思（Yass）又迫使印度東岸奧里薩省（Odisha）和達姆拉省（Dhamra）的150多萬人撤離。

甚至在熱帶氣旋登陸前，巨浪就衝擊沿海地區。這個氣旋挾帶暴雨和時速高達155公里的狂風，威力相當於2級颶風。西孟加拉省（West Bengal）省長班納吉（MamataBanerjee）告訴媒體，境內大概有2萬棟泥屋和臨時避難所受損。

西孟加拉省加爾各答市（Kolkata）的機場關閉到今天晚上，停止航班起降。

警方說，有艘船昨天在奧里薩省的嘉佳特辛格普地區（Jagatsinghpur）海岸附近翻覆後，已經救起10人。印度海軍表示，奇爾卡（Chilka）海軍基地正在監控這個地區船隻，並準備展開救援行動。

印度洋北部經常發生熱帶氣旋，但許多科學家說，隨著氣候變遷 使海洋變暖，暴風變得更加頻繁和嚴重。

印度氣象局已對雅思主要侵襲的東岸西孟加拉省（West Bengal）和奧里薩省沿海發出紅色警報，提醒當地居民和船隻注意。

由於先前的陶特重創印度西岸，印度中央政府已與東岸沿海的幾個省針對雅思可能帶來的影響召開防災會議。