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白俄攔機抓異議記者 歐盟斷航制裁 他認罪被疑屈打成招

編譯中心／綜合25日電
白俄羅斯當局23日強迫一架途經白俄的瑞安航空客機轉降首都明斯克，逮捕機上異議記者普羅塔塞維奇。圖為普羅塔塞維奇（左二）2017年在明斯克被捕的資料照。（美聯社）
白俄羅斯當局23日強迫一架途經白俄的瑞安航空客機轉降首都明斯克，逮捕機上異議記者普羅塔塞維奇。圖為普羅塔塞維奇（左二）2017年在明斯克被捕的資料照。（美聯社）

白俄羅斯23日強迫一架途經白俄的客機轉降以抓捕異議記者，歐盟領袖24日在布魯塞爾峰會上罕見地快速同意制裁白俄，包括禁止白俄各航空公司飛機進入歐盟空域，制裁與飛機轉降事件相關的白俄官員，並要求國際民航組織調查此事。

白俄強人總統魯卡申柯政府23日派出戰機，強迫一架瑞安航空客機降落首都明斯克，以逮捕26歲反對派記者普羅塔塞維奇和他的俄國籍女友薩佩加，引起國際撻伐。這架飛機原定從希臘雅典飛往立陶宛首都維爾紐斯。瑞安航空總部設在愛爾蘭。

白俄國營電視台24日晚間播放普羅塔塞維奇認罪影片，片中普羅塔塞維奇坐在桌前，雙手交疊，說他健康良好，羈押期間受到的待遇「完全依法且正確」，還承認「組織去年明斯克大規模動亂」，將配合當局調查。

他的父親德米崔25日表示，影片中可明顯看出兒子被人所傷，而且講話時像在念稿，「他非常緊張，講話方式跟平常不一樣。他不會那樣講話。很明顯他在按照要求念某個東西。」德米崔說：「他的身體明顯受了傷，你可以看到臉上有毆打痕跡。」中央社報導，德米崔還認為普羅塔塞維奇掉了一些牙齒。

歐盟領袖在布魯塞爾開會，針對此事討論收緊對白俄的制裁，最終同意禁止白俄各航空公司的飛機進入歐盟空域，並敦促總部設在歐盟的各家航空公司避開白俄領空。歐盟還要求白俄立即釋放普羅塔塞維奇。峰會主持人、歐洲理事會主席米歇爾說：「我們不容有人拿無辜平民性命開玩笑。」

一名歐盟官員透露，歐盟領袖快速同意制裁方案，是因為白俄當局在這起事件當中「嚴重危害飛航與機上乘客安全」，必須「強烈回應」。西方國家領袖指控白俄強迫飛機轉降形同劫持客機。歐盟執委會主席范德賴恩說：「這是可恥的行為，魯卡申柯和他的政權必須了解這將帶來嚴重後果。」

白俄當局則稱因接獲炸彈威脅，才會攔截該機確保飛行安全。白俄稱巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯威脅炸毀該機，但哈瑪斯斷然否認，表示和此案完全無關。

在歐盟祭出上述制裁前，部分國家與航空公司已宣布切斷與白俄的空中聯繫。倫敦當局說，已指示英國航班避免飛越白俄空域；烏克蘭宣布中止兩國間的直飛航班；北歐航空、德國漢莎航空和波羅的海航空也表示將避免進入白俄領空。新加坡航空25日宣布避開白俄領空。

此外，德國、英國和比利時召見白俄大使，加強對魯卡申柯施壓。

歐盟 哈瑪斯 德國

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