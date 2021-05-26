馬利副總統奪權 軍方強行拘留總統、總理 恐二次政變

馬利士兵25日經過首都巴馬科的獨立廣場。（Getty Images）

馬利的臨時副總統戈伊塔上校表示，過渡政府的臨時總統恩多和總理瓦恩組成新政府時，未諮詢他的意見，現已由他接掌權力；戈伊塔並承諾將在2022年如期舉行選舉。事件引發各界對馬利發生二次政變的擔憂。國際社會廣泛譴責，要求立即放人，一些國家還稱這是「意圖政變」。

馬利前總統凱塔去年8月遭軍事政變推翻後，由退役上校恩多與資深外交官瓦恩接掌過渡政府，負責監督國家於明年恢復民主選舉。戈伊塔是去年8月政變的領導者，他的兩名政變同夥在昨天內閣改組時被拔除政府職位，隨後戈伊塔便策畫拘留恩多與瓦恩。

兩名高階官員告訴記者，恩多和瓦恩已被軍方帶到首都巴馬科郊區的卡蒂軍事基地。

恩多今天稍早公布敏感的改組名單，以應對外界對過渡政府日益高漲的批評聲浪，其中，前國防部長卡瑪拉和前安全部長柯奈兩名政變領袖遭到撤換，恩多和瓦恩隨即遭軍方帶至軍營。

中央社引述法新社報導，透過電話短暫聯繫到瓦恩時，他在斷線前說，軍方「要來抓他了」。馬利政府深受政變領袖和軍方左右，使得各界對馬利明年初舉行選舉的承諾抱持懷疑。

歐洲理事會主席米歇爾說，歐盟 領袖認為這起事件是「綁架」，並予以譴責。米歇爾在歐盟27國領袖高峰會後對記者說：「發生了重大且嚴肅的事，我們準備考量採取必要措施。」

聯合國 （UN）、非洲聯盟（African Union）、西非經濟共同體（ECOWAS）、歐盟和美國 稍早發表聯合聲明，譴責馬利軍方的逮捕行動，呼籲「立即且無條件還其自由」。他們擔憂目前局勢可能讓馬利更不穩定。與蓋達組織和伊斯蘭國（IS）有關的伊斯蘭團體，現在控制了馬利北部與中部大片區域，經常攻擊軍方和平民。

聯合國祕書長古特瑞斯在推特呼籲各方冷靜，並敦促馬利軍方「無條件釋放」兩名領導人。西非經濟共同體（ECOWAS）的代表團預計今天訪問馬利。