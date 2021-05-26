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薩摩亞舊總理鎖國會拒下台 新任女領袖自行宣誓就職

編譯徐榆涵／綜合25日電
馬塔法在國會外舉行就職宣誓儀式。（美聯社）
馬塔法在國會外舉行就職宣誓儀式。（美聯社）

南太平洋島國薩摩亞40年來首次政黨輪替，但長期執政的總理馬利雷哥24日未遵守最高法院命令，拒絕交出權力並關閉國會，使得首位女總理馬塔法索性在國會外舉行就職宣誓儀式，但未知權力最終會落入誰手。

馬塔法（Fiame Naomi Mataafa）24日早上率領信仰統一黨（FAST Party）成員及支持者到國會門前，司法部長、首席法官和警務處長也穿上禮袍，準備參加就職宣誓儀式，但通通被拒於門外。

國會秘書解釋，大樓是收到國會議長和馬利雷哥（Tuilaepa Sailele Malielegaoi）的命令上鎖。馬塔法遲遲未等到國會開門，之後更索性在國會外舉行就職宣誓儀式，而馬利雷哥則譴責對方行徑是叛國，形容是最嚴重的非法行為。

中央社指出，這場宣誓就職儀式雖終結了薩摩亞4月9日競爭激烈的大選所引發的法律和政治爭議，但恐將面臨法律上的挑戰，加重政治危機。

執政22年的薩摩亞總理馬利雷哥24日不遵守最高法院命令，拒絕交出權力並關閉國會。...
執政22年的薩摩亞總理馬利雷哥24日不遵守最高法院命令，拒絕交出權力並關閉國會。（路透）

薩摩亞上月大選，信仰統一黨在無黨籍當選人支持下，剛好贏得過半席次。執政22年的總理馬利雷哥，卻援引國會女性名額保障條款，指稱女性議員未達規定的最少10%，於是任命自己政黨一員，使雙方席位打成平手，要求5月21日再舉行大選。但最高法院裁定馬利雷哥此舉違法，下令要求馬塔法24日舉行宣誓就職儀式。

馬塔法24日早上率領信仰統一黨成員及支持者到國會門前，首席法官佩雷斯也穿上禮袍，...
馬塔法24日早上率領信仰統一黨成員及支持者到國會門前，首席法官佩雷斯也穿上禮袍，準備參加就職宣誓儀式，但都被拒於門外。（Getty Images）

BBC指出，在位22年的馬利雷哥，是世界上任職時間第二長的總理。無論如何，馬塔法已成為太平洋島國中的第二位女性領導人，第一位是在2016年成為馬紹爾群島總統的海妮（Hilda Heine），但2019年連任失敗。馬塔法是薩摩亞首位總理的女兒，自1980年代中期起一直活躍於政壇。

司法部

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