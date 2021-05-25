白俄總統早遭美歐制裁 「盟友」普亭力挺

白俄羅斯總統魯卡申柯。（美聯社）

白俄羅斯 當局迫使愛爾蘭瑞恩航空一架客機轉降在首都明斯克後，拘捕搭乘這架班機的白俄反對派人士普羅塔塞維奇，備受西方國家譴責。法國「解放報」載文點評白俄羅斯總統魯卡申柯做事活像俄羅斯總統普亭 和習近平 ，普亭野蠻對待俄國異議領袖納瓦尼，讓對方成了國家英雄；習近平威嚇歐洲議員，結果讓歐洲議會成了他的對頭，眼看著談判數年達成的歐中投資協定流產。

據俄羅斯國家電視頻道Rossiya-1報導，魯卡申柯本周將前往黑海海濱城市索契，與普亭會晤，預料討論經濟議題，將加強雙方關係。

綜合彭博社、路透報導，白俄羅斯去年8月大選後爆發大規模示威，民眾質疑魯卡申柯選舉舞弊連任，持續每個週末走上街頭示威，使魯卡申柯面臨1994年掌權以來最大挑戰。當時大部分歐洲國家都不承認魯卡申柯為白俄的合法總統，歐盟和美國先後加入制裁白俄的行列，以回應魯卡申柯涉嫌選舉舞弊和打壓示威的行徑。面對政治危機，魯卡申柯僅獲盟友俄羅斯的支持，大選後他多次與俄羅斯總統普亭會談，俄方承諾一旦白俄危機惡化，將對該國提供安全幫助，俄國還向白俄提供15億美元貸款應對困境，兩國愈走愈近，承諾在國防領域加強合作。