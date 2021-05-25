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翁山蘇姬遭政變後首次出庭 籲緬甸團結：人民在黨就在

編譯中心／綜合24日電
緬甸實質領袖翁山蘇姬。（路透資料照片）
緬甸實質領袖翁山蘇姬。（路透資料照片）

緬甸軍政府2月發動政變，推翻前實質領袖翁山蘇姬並將她軟禁，24日翁山蘇姬首度親自出庭受審。她的律師轉述，翁山蘇姬想對支持者說，「只要人民在」，她的政黨全國民主聯盟就會在。這是政變後她首度公開發言。

律師敏敏索告訴美聯社，翁山蘇姬24日受審的案件，由設在首都奈比多市議會大樓的特別法院審理，當天是準備程序庭，法院允許翁山蘇姬在開庭前會見律師團。先前她透過視訊出庭，而且法院不准她與律師團當面會談。

敏敏索說：「我們跟媽媽蘇（翁山蘇姬）見面談30分鐘，30分鐘沒法談太多，不過她看來身體很好，而且充滿自信。她希望人民保持健康，並說只要人民在，全民聯就在，因為全民聯是為人民創立的。」

緬甸前實質領袖翁山蘇姬（前排左）24日首度親自出庭受審。（路透）
緬甸前實質領袖翁山蘇姬（前排左）24日首度親自出庭受審。（路透）

軍政府指派的選舉委員會主席登梭21日說，考慮解散全民聯，理由是大選舞弊，並考慮以叛國罪起訴相關人士。

翁山蘇姬被控多項刑事罪，包括在去年11月大選競選期間違反防疫規則、非法持有無線對講機等。翁山蘇姬被控的最嚴重罪名是違反殖民時代制定的國家機密法，最高可處14年徒刑，此案由另一個法院審理。

支持者說，當局控告翁山蘇姬是為了使政變合法化，並破壞她的名聲，只要任何一項罪名成立，她就可能被禁止參選。

與反政變民兵衝突 數十軍警喪命

此外，緬甸許多民眾成立民兵團體，在各地繼續示威活動。反對緬甸軍政府的戰士表示，反政變的武裝團體23日在東部城鎮與緬甸安全部隊發生激烈衝突後，擊斃數十名安全部隊成員。

緬甸前實質領袖翁山蘇姬（前排左）24日首度親自出庭受審。（路透）
緬甸前實質領袖翁山蘇姬（前排左）24日首度親自出庭受審。（路透）

翁山蘇姬 緬甸 防疫

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