我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

英相梅開三度 英媒：明年7‧30迎娶未婚妻

編譯中心／綜合24日電
英相強生（左）傳明年夏天迎娶席孟茲。（新華社）
英相強生（左）傳明年夏天迎娶席孟茲。（新華社）

英國疫苗接種進度快速，並已進入第三階段解封，首相強生面對疫情壓力稍緩，終於能處理私事。英媒報導，強生據稱將於2022年7月30日與未婚妻席孟茲（Carrie Symonds）結婚，目前已將喜帖寄送親朋好友。倘若屬實，這將是英國200年來首度有首相在任內辦喜事。

英國「太陽報」報導，強生和席孟茲已向親友發出結婚請柬，兩人2019年末就已經訂婚，但由於疫情影響不得不推遲計畫。兩人想要好好慶祝一番，因此為了安全起見決定等到明年。友人透露，由於目前英國仍然在抗疫，今夏結婚會太早。

至於婚禮地點可能選在強生位於白金漢郡的別墅，或席孟茲任職的肯特郡野生動物公園舉行；也有可能在義大利舉辦婚禮，因為席孟茲的家人在那裡。

首相府發言人則以這是私人家庭活動為由，拒絕回應強生的婚訊。若喜訊屬實，強生將是繼1822年的詹金森首相後，首度於任內結婚的首相。

56歲的強生在2019年當選首相後，就帶著現年33歲的席孟茲住進首相府，成為英國史上第一對入住唐寧街10號的情侶。兩人2019年12月訂婚，去年3月強生感染新冠肺炎，病情一度急轉直下，被轉往加護病房，兩人的兒子在同年4月出生，距強生出院僅半個月餘。

強生此前有過兩段婚姻，他和第二任妻子育有4名子女，並於2018年9月宣布離婚，結束25年婚姻。

英國 疫情 義大利

上一則

東南亞疫情飆如「印度翻版」 防疫鬆懈、變種猖獗

下一則

翁山蘇姬遭政變後首次出庭 籲緬甸團結：人民在黨就在

延伸閱讀

強生婚期定了 史上第2位任內結婚的英國首相

強生婚期定了 史上第2位任內結婚的英國首相
英國「最強航母」部署亞洲 強生直言衝著中國來

英國「最強航母」部署亞洲 強生直言衝著中國來
Under Armour、特斯拉跌深 可低接

Under Armour、特斯拉跌深 可低接
英單日確診近2000例仍解禁 強生籲國人抱持謹慎戒心

英單日確診近2000例仍解禁 強生籲國人抱持謹慎戒心

熱門新聞

一項研究報告指出，2017至2018年因患肺炎住院的病患體內，曾發現據信源自於狗的新型冠狀病毒，若證實是病原體，可能就是已知第8種導致人類患病的獨特冠狀病毒。美聯社

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

2021-05-21 10:49
哈利近日作客Podcast節目，將自己身為王子的「基因之痛」加諸在父親、女王和已故祖父身上。（視頻截圖）

哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國

2021-05-21 02:29
「英國最美皇室成員」、黛安娜王妃30歲姪女史賓塞。（取材自Instagram）

英最美皇室成員 戀上大32歲富翁…比她爸還年長

2021-05-17 00:45
FT報導，日本多家銀行近來湧入許多退休人士上門詢問，他們收到美國拜登政府的紓困支票，不知能否兌現。 路透

天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到

2021-05-20 09:02
哈利王子再度以受訪者的身分，與歐普拉侃侃而談內心的創傷。(美聯社)

哈利控王室忽視他和梅根 喪母痛靠酗酒吸毒麻痺

2021-05-21 21:26
印度加爾各答民眾排隊等候接種新冠疫苗。（路透）

生產疫苗的印度 為什麼買不到足夠的疫苗？

2021-05-17 09:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼
專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因
赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去
打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐
研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡

研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡