英相梅開三度 英媒：明年7‧30迎娶未婚妻

英相強生（左）傳明年夏天迎娶席孟茲。（新華社）

英國 疫苗接種進度快速，並已進入第三階段解封，首相強生面對疫情 壓力稍緩，終於能處理私事。英媒報導，強生據稱將於2022年7月30日與未婚妻席孟茲（Carrie Symonds）結婚，目前已將喜帖寄送親朋好友。倘若屬實，這將是英國200年來首度有首相在任內辦喜事。

英國「太陽報」報導，強生和席孟茲已向親友發出結婚請柬，兩人2019年末就已經訂婚，但由於疫情影響不得不推遲計畫。兩人想要好好慶祝一番，因此為了安全起見決定等到明年。友人透露，由於目前英國仍然在抗疫，今夏結婚會太早。

至於婚禮地點可能選在強生位於白金漢郡的別墅，或席孟茲任職的肯特郡野生動物公園舉行；也有可能在義大利 舉辦婚禮，因為席孟茲的家人在那裡。

首相府發言人則以這是私人家庭活動為由，拒絕回應強生的婚訊。若喜訊屬實，強生將是繼1822年的詹金森首相後，首度於任內結婚的首相。

56歲的強生在2019年當選首相後，就帶著現年33歲的席孟茲住進首相府，成為英國史上第一對入住唐寧街10號的情侶。兩人2019年12月訂婚，去年3月強生感染新冠肺炎，病情一度急轉直下，被轉往加護病房，兩人的兒子在同年4月出生，距強生出院僅半個月餘。

強生此前有過兩段婚姻，他和第二任妻子育有4名子女，並於2018年9月宣布離婚，結束25年婚姻。