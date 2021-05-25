大馬吉隆坡輕軌相撞 213人輕重傷 民眾倒地流血

馬來西亞吉隆坡輕軌交通事故，一輛空列車與另一輛搭載213人的列車相撞，造成47名乘客重傷，166人受到輕傷。 （歐新社）

馬來西亞吉隆坡24日晚發生輕軌交通事故，因控制中心溝通失誤，一輛空列車與另一輛搭載213人的列車相撞，造成47名乘客重傷，另有166人受到輕傷。

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格拉那再也線（Kelana Jaya line）24日晚8時許發生交通事故。星洲網報導，當局稍早表示，初步調查顯示2輛列車並未相撞，是因緊急剎車導致乘客跌倒受傷，但隨後指出，列車員啟動一輛先前發生故障的列車，卻未駛入正確的軌道，結果撞上另一輛從吉隆坡城中城方向自動開往甘榜峇魯方向的列車。

「星報」（The Star）報導，事故共造成47人重傷，另有166人受到輕傷。所有受傷乘客已送醫治療。事故發生後，許多照片及影片在社群媒體 上流傳，可看到許多乘客跌坐在地，也有人手部被割傷而流血。

當局表示，由於控制中心溝通失誤，釀成這起事故；當地警方排除人為蓄意破壞的可能性。馬來西亞首相慕尤丁將這起事件視為「嚴重事故」，要求相關單位徹底調查事故原因。

1998年通車的格拉那再也線是馬來西亞首條自動駕駛列車系統，共有37個車站。格拉那再也線是馬來西亞最繁忙的捷運 路線，疫情 前的每個上班日平均載客數將近30萬人。