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剛果火山噴發釀15死170童失蹤 岩漿毀500間房

編譯中心 / 綜合24日電
有許多民眾直接跑到岩漿旁拍照，相當危險。 （美聯社）
有許多民眾直接跑到岩漿旁拍照，相當危險。 （美聯社）

剛果民主共和國東部的尼拉貢戈火山22日晚噴發釀死傷，數以千計居民驚慌逃離，據報有上百名孩童失蹤；與此同時，居然有許多民眾直接跑到還冒著煙的岩漿旁拍照，相當危險。熾熱的熔岩23日流到果瑪市外圍就停止，未讓災情擴大。羅馬天主教教宗方濟各在梵蒂岡每周例行儀式上，也特別為民主剛果祈禱。

民主剛果政府發言人穆雅亞在聲明中說已知有15人喪生，包括居民逃離時9人死於交通事故。流出的岩漿也對周邊城鎮造成大規模破壞，穆雅亞表示，一共有17個村莊遭到岩漿襲擊，500多座房屋被破壞，有3座醫療中心、1所小學及1條輸水道被摧毀，岩漿也切斷一條果瑪市北方的1條主要道路，電力供應被切斷。

岩漿蔓延至周邊村莊，摧毀多間民房。（路透）
岩漿蔓延至周邊村莊，摧毀多間民房。（路透）

死亡人數很可能大幅增加，許多民眾談及親人喪生及下落不明。聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，「恐怕有超過170名孩童失蹤」，另有超過150名孩童與家人失散。

尼拉貢戈火山是全球最活躍、最危險的火山之一，22日晚噴發後導致夜空一片通紅，熔岩流向約有200萬人口的湖畔城市果瑪，居民紛紛抱起床墊和其他細軟開始逃難。紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）表示，約有3000到5000人逃到鄰國盧安達，之後陸續返國。

方濟各 教宗 聯合國

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