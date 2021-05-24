哈瑪斯二號人物現身加薩慰問 救援物資恐被製成火箭

以巴停火協議生效後，哈瑪斯22日在其控制的加薩城舉行悼念巡遊，其二號人物兼加薩領導人辛瓦爾（右）在這輪衝突後首度公開亮相。（Getty Images）

以色列 和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 21日達成停火協議，哈瑪斯22日在加薩地區首府加薩城舉行悼念巡遊，其二號人物兼加薩領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）更親自亮相。目前國際救援物資已抵達加薩，不過國際社會及以色列卻發現物資中的鋼材可能被哈瑪斯拿去製造火箭彈，再次面臨兩難處境。

加薩城22日有數十名哈瑪斯成員身穿迷彩軍服巡遊，悼念在以巴衝突中身亡的指揮官伊薩（Bassem Issa）。身為哈瑪斯在加薩地區的最高負責人，辛瓦爾也親自到場致意，是這場衝突後首度現身；辛瓦爾及兄弟的住處在交火期間遭空襲摧毁，二人銷聲匿跡多時。

此外，在美國 支持下成功斡旋的埃及，21日已派員到以色列商討如何穩固停火協議。路透也報導，美國國務卿布林肯26日將出訪以色列和西岸，可能討論援助加薩地區重建；但主導西岸的巴人自治政府主席阿巴斯對加薩控制能力有限。

加薩地區滿目瘡痍的加薩急需重建及生活物資。（路透）

加薩城在這批交火後滿目瘡痍，市內最繁忙的商業區穆赫塔爾大街，到處都是瓦礫、玻璃碎片和汽車殘骸，建築物被空襲後鋼筋裸露在外。有巴人官員估計，加薩的重建費用高達數千萬美元。

除了費用，外界對於援助還有別的疑慮，路透報導，哈瑪斯已有能力用民間材料自製火箭彈，這種武器只要低成本和，且材料可以從重建加薩所須的物資中取得，據說製作方式來自伊朗專業知識。報導稱，無論是現任或前任官員都很煩惱，很難阻止重建物資變成製造低廉火箭彈的原料。

美國國務院前反恐調停員Daniel Benjamin還爆料，哈瑪斯的火箭彈製造起來非常簡單，並且使用金屬管，且他們經常會使用來自以色列導彈的碎屑製作，再回擊以方。