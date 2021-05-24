我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美確診3311萬 49.2%民眾已打1劑疫苗

台新增本土590例確診 總計9天破3千例

哈瑪斯二號人物現身加薩慰問 救援物資恐被製成火箭

編譯中心／綜合23日電
以巴停火協議生效後，哈瑪斯22日在其控制的加薩城舉行悼念巡遊，其二號人物兼加薩領導人辛瓦爾（右）在這輪衝突後首度公開亮相。（Getty Images）
以巴停火協議生效後，哈瑪斯22日在其控制的加薩城舉行悼念巡遊，其二號人物兼加薩領導人辛瓦爾（右）在這輪衝突後首度公開亮相。（Getty Images）

以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯21日達成停火協議，哈瑪斯22日在加薩地區首府加薩城舉行悼念巡遊，其二號人物兼加薩領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）更親自亮相。目前國際救援物資已抵達加薩，不過國際社會及以色列卻發現物資中的鋼材可能被哈瑪斯拿去製造火箭彈，再次面臨兩難處境。

加薩城22日有數十名哈瑪斯成員身穿迷彩軍服巡遊，悼念在以巴衝突中身亡的指揮官伊薩（Bassem Issa）。身為哈瑪斯在加薩地區的最高負責人，辛瓦爾也親自到場致意，是這場衝突後首度現身；辛瓦爾及兄弟的住處在交火期間遭空襲摧毁，二人銷聲匿跡多時。

此外，在美國支持下成功斡旋的埃及，21日已派員到以色列商討如何穩固停火協議。路透也報導，美國國務卿布林肯26日將出訪以色列和西岸，可能討論援助加薩地區重建；但主導西岸的巴人自治政府主席阿巴斯對加薩控制能力有限。

加薩地區滿目瘡痍的加薩急需重建及生活物資。（路透）
加薩地區滿目瘡痍的加薩急需重建及生活物資。（路透）

加薩城在這批交火後滿目瘡痍，市內最繁忙的商業區穆赫塔爾大街，到處都是瓦礫、玻璃碎片和汽車殘骸，建築物被空襲後鋼筋裸露在外。有巴人官員估計，加薩的重建費用高達數千萬美元。

除了費用，外界對於援助還有別的疑慮，路透報導，哈瑪斯已有能力用民間材料自製火箭彈，這種武器只要低成本和，且材料可以從重建加薩所須的物資中取得，據說製作方式來自伊朗專業知識。報導稱，無論是現任或前任官員都很煩惱，很難阻止重建物資變成製造低廉火箭彈的原料。

美國國務院前反恐調停員Daniel Benjamin還爆料，哈瑪斯的火箭彈製造起來非常簡單，並且使用金屬管，且他們經常會使用來自以色列導彈的碎屑製作，再回擊以方。

哈瑪斯 以色列 美國

上一則

緬甸逾12萬教師反政變被革職 官員：教育系統將癱瘓

下一則

日本「緊急事態」恐延長 半數一線護理師想離職

延伸閱讀

布林肯：加薩人道局勢嚴峻 伊朗在重返協議上須加把勁

布林肯：加薩人道局勢嚴峻 伊朗在重返協議上須加把勁
以巴衝突安理會首發聲明 籲完全遵守停火協議

以巴衝突安理會首發聲明 籲完全遵守停火協議
以巴停火 救援物資抵加薩走廊 店家紛紛開業

以巴停火 救援物資抵加薩走廊 店家紛紛開業
拜登策略奏效 阻北京直接介入以巴衝突

拜登策略奏效 阻北京直接介入以巴衝突

熱門新聞

「英國最美皇室成員」、黛安娜王妃30歲姪女史賓塞。（取材自Instagram）

英最美皇室成員 戀上大32歲富翁…比她爸還年長

2021-05-17 00:45
一項研究報告指出，2017至2018年因患肺炎住院的病患體內，曾發現據信源自於狗的新型冠狀病毒，若證實是病原體，可能就是已知第8種導致人類患病的獨特冠狀病毒。美聯社

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

2021-05-21 10:49
哈利近日作客Podcast節目，將自己身為王子的「基因之痛」加諸在父親、女王和已故祖父身上。（視頻截圖）

哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國

2021-05-21 02:29
FT報導，日本多家銀行近來湧入許多退休人士上門詢問，他們收到美國拜登政府的紓困支票，不知能否兌現。 路透

天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到

2021-05-20 09:02
印度加爾各答民眾排隊等候接種新冠疫苗。（路透）

生產疫苗的印度 為什麼買不到足夠的疫苗？

2021-05-17 09:04
哈利王子再度以受訪者的身分，與歐普拉侃侃而談內心的創傷。(美聯社)

哈利控王室忽視他和梅根 喪母痛靠酗酒吸毒麻痺

2021-05-21 21:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同

「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同
病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延
WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」

WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」
股價坐火箭…特斯拉股票還能買嗎？

股價坐火箭…特斯拉股票還能買嗎？