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緬甸逾12萬教師反政變被革職 官員：教育系統將癱瘓

編譯中心／綜合23日電
緬甸超過12.5萬名教師被軍政府下令停職，因為他們參與過反對軍事政變的抗議活動。緬甸示威示意圖。（Getty Images）
緬甸超過12.5萬名教師被軍政府下令停職，因為他們參與過反對軍事政變的抗議活動。緬甸示威示意圖。（Getty Images）

緬甸新學年開學在即，然而緬甸教師工會（Myanmar Teachers' Federation ）官員昨表示，逾12萬5000名緬甸學校教師因參與反政變的「公民不服從」運動，遭到軍方停職。另約1萬9500名大學職員同樣遭到停職。

政變中斷緬甸近10年的民主改革以來，部分教師和家長抵制開學，作為癱瘓國家運動的一部分。

一名官員指出，截至5月22日止，總計有12萬5900名學校教師遭停職。根據2年前最新資料，緬甸共有43萬名學校教師。這名官員說：「這只是威脅民眾返回工作崗位的說詞，如果他們（軍政府）真的革職這麼多教師，整個系統將會停止運作。」

這名官員本身也有教師身分，他因煽動叛亂罪而名列軍政府通緝名單。他表示，自己曾被告知，若回去工作，所面臨的指控將被撤銷。

軍政府發言人或緬甸教育部目前未對此置評。國營媒體「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）已呼籲教師和學生重返校園，讓教育系統重新啟動。

緬甸2月1日發生軍事政變，國務資政、實質領導人翁山蘇姬遭逮捕，自此全國陷入混亂。醫療部門、公家機關與私人企業紛紛透過罷工來反對軍政府，學校也跟著響應。

緬甸 教育部 翁山蘇姬

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