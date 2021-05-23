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緬軍頭暗示過渡期不只1年 稱翁山狀況好近日將出庭

編譯中心／綜合22日電
翁山蘇姬。（路透資料照片）
翁山蘇姬。（路透資料照片）

緬甸軍政府領導人敏昂萊今天說，被廢黜的民選領袖翁山蘇姬目前待在家中且身體健康，近日她將出庭受審。這是軍方2月1日發動政變以來，敏昂萊首次接受媒體專訪；此外，其間他暗示緬甸政府過渡期可能不止原先承諾的一年。

香港鳳凰衛視今天播出視訊連線專訪敏昂萊的部分內容，他說：「翁山蘇姬身體健康，她待在自己家中，近日內她將出庭受審。」敏昂萊被問到如何評價翁山蘇姬過去的政績，他答覆：「她已盡其所能。」

現年75歲的翁山蘇姬預計24日在首都奈比多現身出庭，截至目前為止，她只透過視訊連線露面。翁山蘇姬受到一系列刑事指控，包括在去年的競選期間無視防疫限制，以及非法持有無線電對講機。她所面臨的最嚴重罪名為緬甸殖民時期的官方機密法。

緬甸軍事領導人敏昂萊。（路透資料照片）
緬甸軍事領導人敏昂萊。（路透資料照片）

此外，敏昂萊在訪問中堅稱去年大選有明顯舞弊現象，軍方只是按憲法對國家作過渡性管理。他表示希望實現以多黨民主制和邦聯制為基礎的聯邦國家，「如果形勢允許，我們希望一年內實現這一點，不行就推遲六個月」。他還聲稱又指媒體報導有700多名示威者死亡是誇大，「實際只有約300人」。

緬甸軍方21日解散翁山蘇姬的全國民主聯盟(NLD)政黨，理由是該黨在2020年的大選中涉嫌舞弊。不過，國際監督團體「亞洲自由選舉網路」在17日的一份最終報告說，緬甸去年的大選反映了人民的意願，而軍方利用其所宣稱的瑕疵作為奪權理由，並無正當性。

翁山蘇姬 緬甸 香港

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