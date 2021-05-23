我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新增本土287個案、校正170例、6例死亡

發彩票還是現金？加州也要推疫苗獎勵制了

以巴停火 救援物資抵加薩走廊 店家紛紛開業

編譯中心／綜合22日電
停火後，一名巴勒斯坦小孩坐在回到已成廢墟的家中。（歐新社）
停火後，一名巴勒斯坦小孩坐在回到已成廢墟的家中。（歐新社）

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯今天維持停火，人道救援物資開始運抵以色列封鎖的加薩走廊。過去11天來加薩地區遭轟炸，各處滿目瘡痍。隨著數以千計流離失所的巴勒斯坦人昨天陸續返回家園，以色列人也開始恢復正常生活，國際間也把焦點轉向滿目瘡痍後的加薩走廊重建工作。

拜登：兩國方案是唯一解方

美國總統拜登表示，他已經告訴以色列停止耶路撒冷的「族群間衝突」，並矢言帶頭推動加薩的重建工作。他也強調：「我們仍需要兩國方案。這是唯一的答案，唯一的解決之道。」

以色列軍方與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯爆發流血衝突11天，在埃及居中斡旋下，5月10日以來的雙方衝突得以停歇，以色列停止對哈瑪斯控制的加薩地區進行轟炸，巴勒斯坦也暫停對以色列發射火箭。雙方同意停火後，咖啡店重新開門，店家老闆清掃架上的灰塵，加薩地區民眾慢慢恢復日常作息。

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯停火後，人道救援物資開始運抵以色列封鎖的加薩走廊。...
以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯停火後，人道救援物資開始運抵以色列封鎖的加薩走廊。（Getty Images）

在加薩的港口，許多漁民準備漁網打算出海捕魚；過去兩周來的戰火，讓他們無法出海捕魚。在加薩海岸防衛隊准許漁民捕魚後，漁民說，為了安全起見會盡量離岸邊近一點，「我們漁民害怕以色列海軍對我們開槍。要不要出海，看個人的決定」。

開除挺巴人記者 美聯社引公憤

另據英國「衛報」報導，22歲、猶太裔的威爾德本月初才加入美聯社擔任記者，但她過去親巴勒斯坦人的言論被翻出，19日就被以違反公司社交平台政策為由解雇。她斥公司做法偏頗，獲得不少其他美國媒體記者聲援。美聯社工會已介入調查。

美聯社記者威爾德。（取材自推特）
美聯社記者威爾德。（取材自推特）

「史丹福學院共和黨人」日前在推特公開懷爾德在學時的親巴人活動及部分臉書貼文，直指她是「反以色列煽動者」；保守派媒體「華盛頓自由燈塔報」甚至表示，續聘威爾德會令人質疑美聯社的客觀性。

之後美聯社稱她在職期間違反公司的媒體政策。發言人說，該社記者「均有責任以公平、具誠信的方式報導，不能在公開論壇有立場」。

懷爾德承認唸史丹福大學時期是親巴人組織成員，但她批評美聯社並未確切說明她在網上何種言論觸犯公司政策。她推測公司開除她是為了回應右翼攻擊，屈服於「荒謬要求和卑劣欺負」。

據悉，懷爾德本月中曾發布一篇同情巴勒斯坦人的推文，她表示：「當我們報導新聞時的基本用詞也有內在立場時，所謂客觀是無標準可言，用『以色列』而不准寫『巴勒斯坦』，或是用『戰爭』而非『圍城和占領』都是政治考慮。」

以色列 哈瑪斯 拜登

上一則

剛果火山噴發數千居民逃難 岩漿流到機場

下一則

珠峰疫情爆 嚮導：基地營至少百人確診 咳嗽聲四起

延伸閱讀

私下外交+埃及斡旋 拜登靠幕後協調以巴衝突

私下外交+埃及斡旋 拜登靠幕後協調以巴衝突
拜登策略奏效 阻北京直接介入以巴衝突

拜登策略奏效 阻北京直接介入以巴衝突
交戰11天…埃及斡旋 以巴同意停火

交戰11天…埃及斡旋 以巴同意停火
以巴衝突奪244命 雙方21日凌晨2時起停火

以巴衝突奪244命 雙方21日凌晨2時起停火

熱門新聞

塞席爾的新冠疫苗接種率全球最高，61.4%人口接種完畢，但過去一個月，新冠病例仍激增。（美聯社）

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

2021-05-15 11:57
「英國最美皇室成員」、黛安娜王妃30歲姪女史賓塞。（取材自Instagram）

英最美皇室成員 戀上大32歲富翁…比她爸還年長

2021-05-17 00:45
一項研究報告指出，2017至2018年因患肺炎住院的病患體內，曾發現據信源自於狗的新型冠狀病毒，若證實是病原體，可能就是已知第8種導致人類患病的獨特冠狀病毒。美聯社

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

2021-05-21 10:49
哈利近日作客Podcast節目，將自己身為王子的「基因之痛」加諸在父親、女王和已故祖父身上。（視頻截圖）

哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國

2021-05-21 02:29
FT報導，日本多家銀行近來湧入許多退休人士上門詢問，他們收到美國拜登政府的紓困支票，不知能否兌現。 路透

天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到

2021-05-20 09:02
印度加爾各答民眾排隊等候接種新冠疫苗。（路透）

生產疫苗的印度 為什麼買不到足夠的疫苗？

2021-05-17 09:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境
南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害

南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害
深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對

深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對
勞力士「探二」新舊款差在哪？官方出手大解密

勞力士「探二」新舊款差在哪？官方出手大解密
時代雜誌：虛假安全感及私密茶室 攻破台灣防疫線

時代雜誌：虛假安全感及私密茶室 攻破台灣防疫線