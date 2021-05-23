以巴停火 救援物資抵加薩走廊 店家紛紛開業

停火後，一名巴勒斯坦小孩坐在回到已成廢墟的家中。（歐新社）

以色列 與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 今天維持停火，人道救援物資開始運抵以色列封鎖的加薩走廊。過去11天來加薩地區遭轟炸，各處滿目瘡痍。隨著數以千計流離失所的巴勒斯坦人昨天陸續返回家園，以色列人也開始恢復正常生活，國際間也把焦點轉向滿目瘡痍後的加薩走廊重建工作。

美國總統拜登表示，他已經告訴以色列停止耶路撒冷的「族群間衝突」，並矢言帶頭推動加薩的重建工作。他也強調：「我們仍需要兩國方案。這是唯一的答案，唯一的解決之道。」

以色列軍方與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯爆發流血衝突11天，在埃及居中斡旋下，5月10日以來的雙方衝突得以停歇，以色列停止對哈瑪斯控制的加薩地區進行轟炸，巴勒斯坦也暫停對以色列發射火箭。雙方同意停火後，咖啡店重新開門，店家老闆清掃架上的灰塵，加薩地區民眾慢慢恢復日常作息。

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯停火後，人道救援物資開始運抵以色列封鎖的加薩走廊。（Getty Images）

在加薩的港口，許多漁民準備漁網打算出海捕魚；過去兩周來的戰火，讓他們無法出海捕魚。在加薩海岸防衛隊准許漁民捕魚後，漁民說，為了安全起見會盡量離岸邊近一點，「我們漁民害怕以色列海軍對我們開槍。要不要出海，看個人的決定」。

開除挺巴人記者 美聯社引公憤

另據英國「衛報」報導，22歲、猶太裔的威爾德本月初才加入美聯社擔任記者，但她過去親巴勒斯坦人的言論被翻出，19日就被以違反公司社交平台政策為由解雇。她斥公司做法偏頗，獲得不少其他美國媒體記者聲援。美聯社工會已介入調查。

美聯社記者威爾德。（取材自推特）

「史丹福學院共和黨人」日前在推特公開懷爾德在學時的親巴人活動及部分臉書貼文，直指她是「反以色列煽動者」；保守派媒體「華盛頓自由燈塔報」甚至表示，續聘威爾德會令人質疑美聯社的客觀性。

之後美聯社稱她在職期間違反公司的媒體政策。發言人說，該社記者「均有責任以公平、具誠信的方式報導，不能在公開論壇有立場」。

懷爾德承認唸史丹福大學時期是親巴人組織成員，但她批評美聯社並未確切說明她在網上何種言論觸犯公司政策。她推測公司開除她是為了回應右翼攻擊，屈服於「荒謬要求和卑劣欺負」。

據悉，懷爾德本月中曾發布一篇同情巴勒斯坦人的推文，她表示：「當我們報導新聞時的基本用詞也有內在立場時，所謂客觀是無標準可言，用『以色列』而不准寫『巴勒斯坦』，或是用『戰爭』而非『圍城和占領』都是政治考慮。」